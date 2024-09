Suomessa työpaikoilla haetaan tasapainoa lähi- ja etätyön välille – jättifirma Amazon pakotti jo väkensä lähitöihin

Kokonaan etätyötä ei ole Broman Groupissa kuopattu, hakusessa on tasapaino lähi- ja etätyölle. Jos etätyö on omassa toimenkuvassa mahdollista, sitä saa tässä konsernissa tehdä enintään 50 päivää vuodessa.

Tasaisesti vuodelle jakaen tuosta tulee noin yksi etätyöpäivä kullekin viikolle. Sama viikoittainen jaottelu, neljä lähityöpäivää ja yksi etätyöpäivä, on nyt myös teknologiayritys Bolt Worksissa, kertoo yrityksen henkilöstöjohtaja Pekka Ahola . Bolt Worksin päätoimiala on henkilöstövuokraus.

Yhteisöllisyys syntyy kasvokkain

– Esimerkiksi Motonetissä valtaosa työntekijöistä on tehtävissä, joita ei voi tehdä etänä, esimerkiksi myyjät ja varastotyöntekijät. Asiantuntijatehtävissä etätyötä on saanut meillä tehdä.

Ideoiden pallottelua

– Meillä on mittarit jotka kertovat, mikä on ollut suoritustaso etätöissä. Enemmän on kyse siitä, että kun tiimi on koolla eikä viestittele pelkästään Teamsin kautta etänä, tiedon kulku on paljon parempaa, Ahola kertoo.