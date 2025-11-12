Kelan tiukentuneista etätyölinjauksista leimahti aiemmin kiivas keskustelu kärkipoliitikkoja myöten.
Kelan hallitus pitää tänään kriisikokouksen, jossa käsitellään pääjohtaja Lasse Lehtosen ja henkilöstön kärjistyneitä suhteita. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoo lehdelle kutsuneensa kokouksen koolle, koska sitä toivottiin hallituksen sisältä.
Kelan tiukentuneista etätyölinjauksista leimahti aiemmin kiivas keskustelu kärkipoliitikkoja myöten. Kelassa tehtiin äskettäin uusi linjaus, jonka mukaan työntekijöiden on ensi vuoden alusta alkaen käytävä toimistolla vähintään kerran viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa. Linjaus on koettu joustamattomaksi.
Aiemmin näissä konttoreissa työskennelleitä työntekijöitä joutuisi uuden linjauksen myötä kulkemaan jopa kymmenien tai satojen kilometrien matkoja töihin. Pisimmillään matka lähimmälle toimistolle olisi esimerkiksi Ammattiliitto Kelan toimihenkilöiden yhdistyksen mukaan 250 kilometriä.
Samaan aikaan toimipaikkoja on karsittu. Toimitiloja on julkisen talouden säästökuurin takia lakkautettu tähän mennessä 22.