Selkäkivun ja niskajumin taustalta voi paljastua yllättävä syy

1. Pää ja ryhti pystyyn kävellessä – Kun ihminen on ahdistunut tai masentunut, alkaa hän usein kävellä katse maassa, hartiat lysyssä ja kädet liikkumattomina. Jos mieli kerran saa aikaan tällaista kehossamme, voi keho myös vaikuttaa suoraan mieleemme – Kun kävelet, katso suoraan eteenpäin, ota ryhdikäs asento ja heiluta käsiäsi kävelyliikkeen mukana vartalosi sivuilla. Näin aivoissasi aktivoituvat samat alueet kuin silloin, kun oikeasti olet hyvällä tuulella ja kävelet ryhdikkäästi. 2. Teeskentele hymy Hymyile, vaikka ei yhtään hymyilyttäisikään, sillä huulten vieminen hymyilyasentoon aktivoi aivoissa samoja alueita, jotka aktivoituvat silloin, kun ihminen oikeasti hymyilee. – Jos ei muuten hymyilytä, katso kissa-, koira- tai vaikka apinavideoita. Tee jotain, mikä saa hymyn huulille, Luomansuu vinkkaa. 3. Hengitä Hengitä kuuden sekunnin ajan sisään ja kuuden sekunnin ajan ulos. – Kun keskityt hengittämiseen, otat sisäänhengityksen aikaan normaalia enemmän happea. Kun normaalia suurempi määrä happea pääsee verenkiertoosi, laimentaa se stressihormonin tasoa veressä. – Uloshengityksen aikana vagushermon parasympaattinen haara aktivoituu, mikä laskee sykettä. Sisäänhengityksellä aktivoituu sympaattinen hermosto ja syke nousee. Uloshengitys siis lisää rentoutumista. 4. Ole oman elämäsi toimitusjohtaja Shutterstock – Toimitusjohtaja-asento otetaan nostamalla jalat pöydälle, nojaamalla selkää tuolilla takakenoon ja pistämällä kädet ristiin niskan taakse. Tämä vähentää stressihormonin määrää veressä. 5. Liike on lääke – Yksi tapa helpottaa kehossa tuntuvaa ahdistusta, masennusta tai stressiä, on kehon skannaus, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kävellessäsi tunnustelet, miltä eri kehon osat tuntuvat. Miltä jaloissa tuntuu? Entä miten eri kehon osat liikkuvat? – Liikkuminen on tosi oleellinen osa kivun ja mielenterveyden häiriöiden hoitoa, koska se lisää endorfiinin tuotantoa kehossa. Endorfiini on viisi kertaa tehokkaampaa kuin morfiini. Luomansuun mukaan oleellisinta on löytää itselleen mieluinen ja arkeen sopiva tapa liikkua. – Kaikille ei sovi vesijuoksu, crossfit tai sauvakävely. Neuvon valitsemaan lajin, joka on itselle vähiten epämiellyttävää ja arkeen sopivaa, koska sellainen tulee paremmin toteutetuksi.' Luomansuu suosittelee liikkumaan luonnossa, sillä myös ulkona olemisella on tutkitusti parantava vaikutus. – Alueilla, joissa on paljon puistoja, on vähemmän mielenterveysongelmia kuin betoniviidakoissa. – Tiedetään myös, että ihmiset, joiden petipaikka on sairaalassa ikkunan vieressä toipuvat nopeammin kuin he, joilla ei ole näköyhteyttä ulos. 6. Kosketus aktivoi aivojen omia apteekkeja Hieronta, itsensä halaaminen tai hellä taputus olalle kehon keskilinja ylittäen auttaa avaamaan aivojen omia apteekkeja. – Kun hieronta on kestänyt noin 15 minuuttia, alkaa elimistössä vapautumaan oksitosiinia, joka on lihaksia rentouttava ja kipua lievittävä hormoni, Luomansuu kertoo. – Samoja vaikutuksia voi saada aikaan myös perhoshalauksella eli halaamalla itseään. Tai sitten taputtamalla oikealla kädellä vasenta olkapäätä ja vasemmalla oikeaa. Katso videolta, kuinka perhoshalaus tehdään: 0:57