Sanonta, jonka mukaan ihminen alkaa muistuttaa koiraansa tai koira omistajaansa, ei ole tuulesta temmattu.

Yhdessä elävän koiran ja ihmisen persoonat alkavat muistuttaa toisiaan, selvisi Tiedekulman ja MTV Uutisten yhteisessä Ymmärrätkö koiraasi? -tapahtumassa.

Muun muassa tieteellisissä SmartDOG-testeissä, joilla on testattu jo yli 7 000 koiraa, on huomattu, että jos ihmisellä on paljon neuroottisuutta, on koirakin pelokas.

– Mutta kumpi on syy? Tekeekö ihminen omalla jännityksellään koirasta pelokkaan vai toisinpäin, eläinten käyttäytymistieteen dosentti ja smartDOG-yrittäjä Katriina Tiira pohtii.

Ainutlaatuinen tutkimus Suomessa

Helsingin yliopistossa tehdään ensimmäistä kertaa maailmassa tutkimusta omistajan ja koiran kiintymyssuhteesta siten, että myös koirien persoona huomioidaan tutkimuksessa. Aiemmin aihetta on tutkittu vain ihmisen persoona huomioiden.

2 500 omistajan ja koiran tulokset paljastavat, että koiran ja ihmisen persoonan välillä todella on yhteys.

– Jos omistaja on ahdistunut tai psyykkisesti kuormittunut, se tarttuu koiraan, mutta myös toisin päin. Yhteys on kaksisuuntainen, kertoo molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi.

Koiran ja omistajan kiintymyssuhde kehittyy enemmän ahdistuneeksi tai vältteleväksi, jos taustalla on ahdistusta.

Koira tunnistaa omistajansa stressin, mutta miten se kertoo siitä ihmiselle? Väitöskirjatutkija Nona Borgström kertoo aiheesta yllä olevalla videolla.

1:29:31 Väitöskirjatutkija Nona Borgström, molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi ja eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira Helsingin yliopistosta vastasivat Tiedekulmassa kysymyksiin ihmisen parhaasta ystävästä.