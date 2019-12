Pääministerin saappaisiin astuu Sanna Marin, mutta hallituksen haasteet jatkuvat: "Nehän eivät ole mihinkään kadonneet"

Ihalaisen mukaan hyvä asia pääministerin kannalta on kuitenkin se, että hallituspohja jatkaa samana.

– Ennen kaikkea tulee mieleen, mihin tämä talouden kuva on menossa ison haasteen, työllisyyden hoidon kannalta katsottuna. Siinä on kunnianhimoisia tavoitteita saada 60 000 työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä, ja se on tosi haastavaa.