Mikä oli eronneen pääministeri Antti Rinteen lopullinen virhe? Taustalla on saattanut muhia jotain, mitä ei ole sanottu ääneen, epäilee professori

Åbo Akademin valtiotieteen professori Kimmo Grönlundin mukaan Antti Rinteen eroon johtaneita syitä ei ole tuotu julkisuuteen sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat olleet – taustalla on saattanut muhia pidempääkin jotain, josta ei olla ääneen puhuttu.

– Se, että on kertonut muunneltua totuutta eduskunnalle, on vakava rike, mutta itse Posti-kysymykseen se tuskin vain kaatui, Grönlund pohtii.

– Luulenpa, että takana on suurempi tyytymättömyys Antti Rinteen toimintaan hallituksen sisällä. Mitkä ne yksittäiset asiat ovat, sitä me emme voi täysin tietää.

Keskusta ratkaisijan roolissa

Julkisuudessa on näyttänyt siltä, että keskusta on ainoana suuriäänisesti ilmaissut tyytymättömyytensä Antti Rinteen toimintaan. Esimerkiksi Vasemmistoliitto, Rkp sekä Vihreät antoivat tukensa Antti Rinteelle.

– Ne viestit, jotka julkisuuteen tuotiin, olivat nimenomaan, että he haluavat antaa Antti Rinteelle toisen mahdollisuuden.

Sdp ja keskustan välit ovat tällä hetkellä tulehtuneet. Kuvassa vastikään pääministerin tehtävistä eronnut Antti Rinne sekä myös pääministerinä toiminut keskustalainen Juha Sipilä, jonka on epäilty olleen aloitteentekijä Rinteen eron suhteen.

Tätä uudelta pääministeriltä vaaditaan

Grönlundin mukaan puolueiden tulehtuneet välit voivat kohentua tulevaisuudessa uuden pääministerin suoraviivaisella toiminnalla. Hänen mukaansa uuden pääministerin on hoidetta vain ja ainoastaan oma tonttinsa ja kannettava pääministerin vastuu sellaisena kuin se on hänelle annettu.

Antti Rinnettä on soimattu kuluneen syksyn aikana siitä, että hän puuttui liikaa Sirpa Paateron vastuulla olleeseen omistajaohjaukseen. Grönlundin mukaan pääministeri ei saa jatkossa puuttua vastuuministerien toimintaan.

– Kun on viiden puolueen koalitiohallitus, pääministerin tehtävä on luoda tietynlaista koheesiota hallituksen sisälle, jotta siellä hallituksessa toimivat puolueet ja ministerit sekä myös eduskunnassa toimivat eduskuntaryhmät kokevat, että heillä on tällainen yhteinen missio ja tehtävä toteuttaa yhteistä hallitusohjelmaa