Keskustan Kurvinen: "Punamulta on parhaimmillaan kuin kaurapuuro voisilmällä" – SDP ja keskusta pääsivät sopuun Rinne-riidan jälkeen

– Keskustelussa oli vahva henki siitä, että rakennetaan luottamusta ja katsotaan eteenpäin. Nyt on pöytä puhdistettu hallitusneuvottelujen tieltä. Tavoitteena on viiden puolueen hallitus, joka on sitoutunut siihen hallitusohjelmaan, joka yhdessä on rakennettu, Lindtman kertoi medialle.