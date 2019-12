Löytyykö Sdp:n ja keskustan välille sopu Rinne-trillerin jälkeen? Pääministerin paikkaa hamuava Antti Lindtman: "Uskon, että tässä on tarve istua alas"

– Tällaiset tapahtumat… Kyllä ne aina jäljet jättävät. Uskon, että tässä on tarve istua alas, Lindtman sanoo vakavana.

Kaksikko on seurannut viime päivien tapahtumia erittäin tiiviisti. Kurvinen oli yksi niistä keskustan edustajista, jotka olivat valmistelemassa Antti Rinteen eroamiseen johtaneita juonenkäänteitä. Lindtmanista taas on povattu Rinteen seuraajaa uutena Suomen pääministerinä.

Kaikki viisi hallituspuoluetta on ilmaissut halunsa jatkaa aiemmin suunnitellun hallituspohjan ja -ohjelman mukaisesti.

– Kyllä se edellyttää sitä, että hallituspuolueiden ja eduskuntaryhmissä on tiivis luottamus siihen, että puhalletaan yhteen hiileen, Lindtman jatkaa.

Etenkin viimepäivien tapahtumat ovat kaihertaneet Sdp:n ja keskustan välejä. Iltalehti julkaisi eilen keskustalaisten WhatsApp-ryhmän sananvaihtoa , minkä pohjalta on epäilty, että keskusta oli käynnistänyt ”Rinne-projektinsa” luultua aiemmin ja juonitellut Antti Rinteen eron.

– Hallitusyhteistyö on sellaista, että siinä tulee kovia paikkoja ja niitä pitäisi vain pystyä kestämään. Pääministerin tehtävän varsinkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa… Niin kuin on nähty, että sieltä tuulta ja tuisketta riittää, hän muotoilee.

Suomalaisten odotukset täytettävänä

Pääministerin valinta on Sdp:n sisäinen asia, jota keskusta on myös luvannut kunnioittaa.

Julkisuudessa on väläytelty mahdollisuutta siitä, että Antti Rinteestä tulisi eduskuntatunnustelija. Kurvisen mukaan Rinne on käynyt keskustelua aiheesta eilen sekä Kurvisen että keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin kanssa.

– Mikäli sosiaalidemokraattien säännöt edellyttävät sitä, että hän toimii eduskuntatunnustelijana tässä vaiheessa, meillä ei ole sitä mitään vastaan. Hän (Rinne) on ilmoittanut, että pääministerihenkilö vaihtuu, eikä tule seuraavaa hallitusta kokoamaan. Minä ja puolueen puheenjohtaja olemme hänelle sanoneet, että näin voimme toimia.

– Uuden pääministerin valinta on täysin Sdp:n oma prosessi ja kunnioitamme sitä täysin. Sdp toimii omien sääntöjensä ja toimintamalliensa mukaan, Kurvinen sanoo.

Vaihtuuko Sdp:n puheenjohtaja pääministerivaihdoksen myötä?

– Itse näen niin, että on luontevaa, että pääministeri on samalla puolueen puheenjohtaja. Siinä valta ja vastuu ovat samoissa käsissä. Tämä on sitten puoluevaltuuston ratkaistavana, Kurvinen toteaa.