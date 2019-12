Kommentti: Rinne vetäytyi tietoisena siitä, että hänet haastettaisiin ensi puoluekokouksessa – Kulmunin paine valtiovarainministerin salkkuun kasvaa

Käydään tilannetta vähän läpi. Viikko sitten maanantaina demareiden puoluehallituksessa käytiin räväkkää keskustelua. Keskustelu kuitenkin alkoi varsin yllättävästi. Rinne aloitti keskustelun sanomalla, että hän on valmis lähtemään. Että hän on demariliikkeelle ongelma. Ennakoitu keskustelu siitä, miten tästä selvitään, muuttuikin saman tien keskusteluksi, jossa kysyttiin syitä sille, miksi Rinne lähtee.

Mutta miten Rinne päätyi tähän tilanteeseen?



Demarikentän sisäinen kritiikki koveni

Toinen syy on se, että myös demarikentän sisällä kritiikki pääministeriä kohtaan on koventunut. Vaikka ulospäin on vakuutettu, että Rinne nauttii laajaa luottamusta, SDP:n sisällä on sellaisia voimia, jotka kokivat tämän hetken hyödyntämisen suotuisaksi.