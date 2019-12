Nakersiko Antti Rinne oman luottamuksensa Posti-sotkussa? Politiikan tutkija: "Eihän tästä kovin johdonmukainen kuva tule"

Oppositio on syyttänyt sekä Rinnettä että Paateroa eduskunnan sumuttamisesta Posti-asiassa. Epäselvyyttä on ollut siitä, tiesikö ja hyväksyikö Paatero valtionyhtiö Postin suunnitelmat siirtää pakettilajittelijoita heikompaan työehtosopimukseen.

Hallituspuolueista etenkin keskustan riveissä on mediatietojen mukaan tunnettu epäluottamusta Rinteeseen, joka joutuisi hallituskumppanin tuen menettäessään lähtökohtaisesti eroamaan tehtävästään.

Ruostetsaaren mukaan "kaikki on toki mahdollista".

Posti-kohu muistuttaa Irak-skandaalia

Professorin mukaan asetelma on samantyyppinen, mutta erojakin on.

– Tämä ei sillä tavalla ole kahden hallituspuolueen välinen kiista kuten Jäätteenmäen tapauksessa. Tässä on yksi hallituspuolue, pääministeripuolue SDP, yksin myrskyn silmässä.

"Nyt on kyse viranhoidosta, ei henkilökohtaisesta toiminnasta"

– Siinä mielessä tämä tapaus eroaa näistä aikaisemmista pääministerin ympärillä käydyistä keskusteluista, että nyt on kyse viranhoidosta, ei niinkään ministerin henkilökohtaisesta toiminnasta jossakin asiassa, Ruostetsaari miettii.

Postin johdon kannanotto oli poikkeuksellinen

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola kielsi syytökset, Paatero joutui eroamaan ja nyt myös Rinteen luottamus on vaakalaudalla.

– Eihän tästä kovin johdonmukainen kuva tule, siitä, miten tätä asiaa on hoidettu, Ruostetsaari sanoo.

Tutkijan mukaan on tapahtumasarja on ollut siinäkin mielessä harvinaislaatuinen, että valtionyhtiön johto on ylipäätään lähtenyt julkisesti kyseenalaistamaan pääministerin lausuntoja.