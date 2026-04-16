Kreikkalainen salaatti ei suinkaan tarkoita pelkästään perinteistä fetaa, oliiveja, tomaattia ja kurkkua sisältävää klassikkosalaattia. Nappaa kreikkalais-suomalaisen kokin vinkit kreetalaiseen salaattiin!
Kreikka on yksi suomalaisten suosikkimatkakohteista vuodesta toiseen, mutta mitä onkaan aito kreikkalainen ruoka, ja voiko sitä tehdä kotikeittiössä? Tähän etsittiin vastausta maanantaina Huomenta Suomessa.
Muutakin kuin fetaa ja oliiveja
Kreikkalais-suomalainen kokki Aino Mavrigiannakis esitteli lähetyksessä kreikkalaisen keittiön tärkeimpiä raaka-aineita.
Suomalaisilla on kokin mukaan usein melko suppea kuva kreikkalaisesta ruoasta.
– Se on se perus kreikkalainen salaatti, minkä suomalaiset tuntevat. Eli feta, oliivi ja tämäntyyppiset raaka-aineet. Kreikassa on todella alueellinen keittiö ja rikas ruokakulttuuri, Mavrigiannakis.
Maailman parhaaksi valittu dakos-salaatti
Dakos-salaatin korput voi korvata myös paahdetulla leivällä.