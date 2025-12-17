Kansalaisuuden tulee olla palkinto, sanoo sisäministeri Mari Rantanen (ps.).

Tänään astui voimaan lakiuudistus, joka vaikeuttaa Suomen kansalaisuuden saamista.

Jatkossa 18–64-vuotias maahanmuuttaja ei lähtökohtaisesti saa Suomen kansalaisuutta, jos hän on kahdessa vuodessa nostanut työttömyystukia tai toimeentulotukea yli kolmen kuukauden ajan.

Poikkeuksia voidaan tehdä vamman, terveydentilan, lapsen edun tai muun erittäin painavan syyn takia.

– Suomen kansalaisuuden tulee olla palkinto onnistuneesta kotoutumisesta. Sen tyyppisiä ratkaisuja nyt on tehty, sisäministeri Mari Rantanen sanoo MTV Uutisille.

Pysyvät työpaikat ovat olleet viime aikoina pahasti kortin alla. Toimeentuloedellytyksen kolmen kuukauden aikaraja on saanut kritiikkiä tiukkuudestaan.

– Kysymys on kansalaisuudesta, ja se on asia, jota on hankalampi poistaa ihmiseltä. Kyllä valtiolla on syytä odottaa, että henkilö pitää omasta toimeentulostaan huolta, Rantanen vastaa arvosteluun.

Rikokset vaikeuttavat kansalaisuuden saamista

Tästä päivästä alkaen myös rikokset vaikuttavat kansalaisuuden saamiseen aiempaa kielteisemmin.

Päiväsakkoja rikoksesta saavan henkilön on yleensä odotettava 1–4 vuotta ja vankeusrangaistuksen saavan 3–7 vuotta voidakseen jättää kansalaisuushakemuksen, jolla on mahdollisuudet saada viranomaisten hyväksyntä.

Odotusajat ovat olleet olemassa jo tähän asti, mutta hallitus pidensi niitä lakimuutoksella.

Kansalaisuuden voi myös jatkossa menettää tähänastista helpommin.

Tähän asti kaksoiskansalainen on voinut menettää Suomen kansalaisuuden, jos hän on saanut vähintään viiden vuoden tuomion terrorismi- tai maanpetosrikoksesta. Nyt raja lasketaan kahteen vuoteen.

Lisäksi jo myönnetyn kansalaisuuden voi jatkossa menettää, jos käy ilmi, että kansalaisuushakemuksessa on esitetty valheellisia tietoja tai salattu oleellisia seikkoja.