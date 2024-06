Kannattaako treeniä mitata askelissa vai minuuteissa? Tätä mieltä on tutkimus

Tästä tutkimuksessa on kyse

Tutkijat seurasivat vuosina 2011–2022 yli 14 000 naista, jotka osallistuivat Yhdysvaltain Massachusettsissa sijaitsevan Brigham and Women’s Hospital -yliopistosairaalan Women’s Health Study -tutkimukseen.

Osallistujien piti käyttää tutkimustarkoitukseen käytettäviä kunnonmittauslaitteita yhtäjaksoisesti seitsemän päivää. He saivat ottaa laitteet pois vain mennessään nukkumaan tai ollessaan vedessä.

Tutkimuksen havainnot

Pari huomiota

Tutkijat kuitenkin totesivat, että kummallakin metodilla on huonot puolensa. Askelia laskettaessa ei välttämättä oteta huomioon erilaisia fyysisyyden asteita ja fyysisiä aktiviteetteja, kuten pyöräilyä ja uintia, joita on helpompi seurata aikaa mittaamalla.

Ikääntyneillä taas on taipumus saada suuri osa päivittäisestä aktiivisuudestaan askeleista arjen askareiden, kuten siivoamisen ja asioilla käymisen, kautta

WHO:n havainnot liikkumattomuuden seurauksista

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 3,2 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain riittämättömän fyysisen aktiivisuuden vuoksi, kertoo Forbes. Tämä on neljänneksi yleisin kuolinsyy maailmanlaajuisesti.

Näin kommentoi tutkija

Tutkimuksen teossa mukana ollut Rikuta Hamaya , Brigham and Women's Hospital -sairaalan ennaltaehkäisevän lääketieteen osaston tutkija, kommentoi tutkimusta lausunnossaan näin:

Askeleet ja terveys

Tutkimuksissa on havaittu, että 10 000 askeleen päivittäinen kävely on yhteydessä pienempiin dementia- ja sydäntautiriskeihin, mutta useammissa tutkimuksissa on havaittu, että terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen ei vaatisi niin paljon askelia.