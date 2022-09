Jokereiden yllä liikaa kysymysmerkkejä, yhteydenotot SM-liigaan hiljenivät Teemu Selänteen joukkojen vetäydyttyä – "Näytti siltä, ettei tilanne etene"

– Olemme saaneet rapaa, ettei Liiga välitä Mestiksestä. Edelleen Mestis on meille ja suomalaiselle huippujääkiekkoilulle tärkeä. Tämä on yksi osoitus siitä, että kun Mestiksen kautta tänne voidaan jatkossa nousta. Se antaa myös suoran tuen Mestiksen kehittämiselle.

Kiekko-Espoo on rakentanut omaa projektiaan kohti SM-liigaa jo useamman vuoden ajan. Seura on ilmoittanut SM-liigalle hakevansa liigalisenssiä kaudelle 2024-25.

– Olemme saaneet tiedon, että he aikovat hakea lisenssiä 2023 syksyllä kaudelle 2024-25. Jos Jokerit on mukana ja heillä on asiat kunnossa, mitä toivomme, meillä on pääkaupunkiseudulta vähintään kaksi Liiga-paikkaa tavoittelevaa organisaatiota. Voihan olla, että Mestiksestä nousee vielä joku muu tähän kuvioon, Hiltunen summaa.