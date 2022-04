Jokerit haluaa SM-liigaan – KHL:n jättänyt suurseura linjasi tavoitteensa

Pääkuvan video: Mitä Jokerien paluuaikeet tarkoittavat SM-liigalle ja suomalaiselle jääkiekolle? Millaisia haasteita seuralla on vielä edessään?

Nyt Jokerien tähtäin on paluussa SM-liigaan kaudelle 2023-2024. Se tulee jättämään määräaikaan mennessä lisenssihakemuksensa, jonka SM-liigan yhtiökokous käsittelee.

– Meillä on paljon töitä edessä liigakelpoisuutemme rakentamisessa ja parhaillaan seuraan etsitään rinnalleni uutta omistuspohjaa. Olen luottavainen, että pystymme kaikki Liigan vaatimat kriteerit täyttämään, toteaa seuran omistaja Jari Kurri tiedotteessa.

– Jokereissa on KHL-aikana tehty systemaattisesti töitä suomalaisen jääkiekkoilun kehittämiseksi. Tavoitteemme on ollut rakentaa mahdollisimman hyvät olosuhteet pelaajille ja valmentajille. Samaan aikaan on rehellistä todeta, että jääkiekon ulkopuolisiin asioihin liittyvät kysymykset ovat vaikuttaneet seuran maineeseen. Teemme kaikkemme, jotta ihmisten luottamus Jokereiden toimintaan saadaan palautettua, Kurri jatkaa.