Ässät ylsi ennätykseen – tulos parani sadoilla tuhansilla euroilla

Porin Ässät teki huhtikuussa päättyneellä tilikaudella voitollisen tuloksen.
Viime kaudella SM-liigassa puolivälieriin yltäneen porilaisseuran taustayhtiön HC Ässät Pori Oy:n tilikausi 2024–2025 oli noin 170 000 euroa voitollinen. Ässät paransi tulostaan edellisestä tilikaudesta lähes 600 000 eurolla.
Tilikaudella Ässien liikevaihto nousi lähes yhdeksään miljoonaan euroon, mikä on yhtiön ennätys. Liikevaihto kasvoi aiemmasta noni 600 000 euroa.
Toimitusjohtaja Sami Hautamäki nostaa hyvän tuloskehityksen taustatekijöiksi urheilullisesti hyvän kauden, onnistuneen Satakunnan talviklassikon ja viime kesänä hyvin menestyneen kesäravintolan.
– Tulosta eniten rasittaneita tekijöitä olivat yleinen kustannustason nousu sekä oheismyynnin lasku ottelutapahtumissa etenkin anniskelumyynnin osalta, mikä johtuu pääasiassa yleisestä ostovoiman heikkenemisestä, Hautamäki summaa seuran tiedotteessa.
Ässien omavaraisuusaste nousi tilikauden aikana 16 prosentista 26 prosenttiin.
– Tavoitteena on parantaa omavaraisuusastetta kausi kaudelta. Liigassa on valloillaan trendi, jossa seurat ovat rakentaneet muuta liiketoimintaa tukemaan ydinbisnestä. Myös me olemme ottaneet askeleita siihen suuntaan esimerkiksi kesäravintolan ja tapahtumaliiketoiminnan merkeissä, mutta isompia investointeja varten tarvitsemme omavaraisuusasteen kehittämistä.
Syyskuussa alkavaan S;-liiga-kauteen Ässät lähtee viime ja edelliskauden tapaan 2,35 miljoonan euron pelaajabudjetilla.