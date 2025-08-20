MTV pääsi Jokerien uusiin tiloihin – tältä areenalla näyttää: "Kaikki mahdollinen jokerihistoria"

Jokerit pääsi muuttamaan Helsingin areenalle noin viikko sitten. MTV Urheilu kävi katsomassa, miltä Ilmalan uusissa toimitiloissa näyttää.

Veikkaus-areenaksi nimensä muuttanut entinen Hartwall-areena saatiin venäläisomistuksesta suomalaisten käsiin tämän vuoden alkupuolella. Siitä asti on odotettu ilmoitusta, milloin Jokerit kertoo pelaavansa entisessä kotihallissaan. Mestiksessä pelaava helsinkiläisseura otti askelen lähemmäksi tavoitettaan, kun sen toimisto siirtyi Veikkaus-areenan yhteyteen entisen Suomen jääkiekkoliiton tiloihin.

Katso jutun ylälaidan videolta, miltä Jokerien toimistossa näyttää.

Viikossa on saatu aikaan jo paljon.

– Oikein hyvällä fiiliksellä tässä. Viikko on kanneltu tavaroita, ja mieli on hyvinkin positiivinen, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni sanoo.

Toimiston remontointi on vielä kesken, vaikka suurin työ on jo saatu tehtyä. Toimiston ilmettä pyritään vielä freesaamaan, ja tarkoitus on tuoda esiin hetkiä ja esineitä Jokerien historiasta.

– Ollaan pyritty säilyttämään kaikki mahdollinen jokerihistoria. Varastossa on vielä paljon upeita tauluja ja muita. Pyritään löytämään niille uusi koti tuolta toimistolta. Jos ei sieltä löydy, on loput arkistoitu turvaan, Saarni sanoo.

Jotain Jokerien menestysvuosien ajalta uusista tiloista kuitenkin löytyy jo. Toimiston keittiössä komeilee kaappi, jonka oveen on teetetty kuvakollaasi, jossa on hetkiä ja tärkeitä hahmoja seuran historiasta Hjallis Harkimosta Jari Kurriin.

Katso jutun ylälaidan videolta, millaisesta aarteesta on kyse.

– Varastosta löytyy todella paljon mielenkiintoista tavaraa, erilaisia dokumentteja ja muuta. Niitä ajan kanssa kollataan, Saarni kertoo.

Kova halu areenan jäälle

Saarni ei peittele sitä, että Jokerit haluaisi päästä pelaamaan kotiotteluitaan Veikkaus-areenan jäälle. Ensimmäinen askel sitä kohti otettiin, kun toimisto siirtyi areenan yhteyteen.

– Tämä on sellainen luonnollinen paikka jääkiekkojoukkueelle ja erityisesti Jokereille. Koettiin, että meidän pitää täällä olla. Saatiin asiat järjestymään siten että päästiin, ja ollaan tosi tyytyväisiä, että onnistui, Saarni kertoo.

Eri medioissa on arvuuteltu, milloin Jokerit areenalla ensimmäisen ottelunsa pelaa. Vielä mitään varmaa ei ole, mutta Saarni myöntää, että seura neuvottelee aktiivisesti areenaa hallinnoivan Live Nation Finlandin kanssa.

– Aika pitkään ollaan käyty neuvotteluita. Se on luonnollista, kun on uusi toimija ja areena saadaan uudelleen käyttöön. On monta asiaa, ja tämän pitää olla hyvä kokonaisuus kaikille. Kaikkien pitää tulla vähän vastaan ja joustaa. Henki on ollut hyvä ja toivottavasti homma saadaan maaliin, Saarni pyörittelee.

Mitään varmaa ei siis tässä vaiheessa ole kerrottavana, mutta sopimukseen saatetaan päästä myös nopeasti, sillä halli tarvitsee käyttäjiä ja Jokerit puolestaan palaisi mielellään pelaamaan entiseen kotihalliinsa.

Koska neuvottelut ovat vielä käynnissä, ei halliin myöskään voinut mennä kuvaamaan. Silmäys hallin käytäville kuitenkin osoitti, että remonttia on tehty. Värimaailmaa on muun muassa muokattu neutraaliin suuntaan.

Viimeinen kausi Mestistä

Jokerit voitti viime kaudella Mestiksen melko ylivoimaiseen tyyliin. Liiga-karsinnoissa tuli kuitenkin tukkaan Pelicansilta, eikä unelmissa siintänyttä nousua tapahtunut. Seuraavaksi kaudeksi on selkeät sävelet.

– Kyllä meidän tavoite on, että tämä meidän viimeinen vuosi Mestistä, Saarni linjaa.

Se tarkoittaa nousua pelaamalla tai muuta kautta. Liigan sarjajärjestelmään on suunnitteilla muutoksia, joten on mahdollista, että Jokereiden ei edes tarvitse pelata noususta liigaan.

– Kyllä minä luotan, että sieltä löytyy hyvä järjestelmä. Jokereille tärkeää on, että muutos tulee, ja että se myös koskee Jokereita, Saarni sanoo.