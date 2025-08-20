SM-liigaseurassa poikkeuksellinen tilanne – nyt tipahti myynti-ilmoitus

Mikkelin Jukureissa on maalivahtiosastolla tunkua. Seura on ilmoittanut kahdelle torjujalle, että pelipaikkaa on hyvä katsoa muualta.

Viime keväänä Liiga-paikkansa pelastanut Jukurit on tällä hetkellä poikkeuksellisessa tilanteessa, sillä joukkueella on uuteen sesonkiin lähdettäessä peräti neljä liigasopimusmaalivahtia. Kvartettiin kuuluvat Evan Buitenhuis, Mathieu Herpin, Markus Ruusu ja Eetu Anttila.

Kesken viime kauden seuraan hankittu kanadalainen Buitenhuis on monen papereissa lähtökohtainen ykkösvahti myös tulevana syksynä. Samaa mieltä on seuran urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen.

– Kyllä meillä on selkeä tilanne. Buitenhuis oli loppukauden todella hyvä, ja käytimme hänen kanssaan option. Lähtökohtaisesti hän on vastuunkantajana. Myös Herpin pelasi hyvin, Hakkarainen sanoo MTV Urheilulle.

Viime vuonna seuraan siirtynyt Anttila oli suurimman osan kaudesta loukkaantuneena. Joukkuetta kaudesta 2022–2023 edustanut Markus Ruusu ei saanut enää kevään playout-vaiheessa vastuuta.

Hakkaraisen mukaan Jukurit lähteekin kauteen lähtökohtaisesti maalivahtikaksikolla Buitenhuis-Herpin. Asetelma on ollut selkeä jo harjoitusotteluissa.

Ruusulla ja Anttilalla on kummallakin sopimus vielä alkavasta kaudesta. Kaksikko on kuitenkin lähtökuopissa.

– Kyllä heidän kanssaan on käyty tilanne läpi. Molempien urien kannalta tilanne on se, että pelejä pitää saada. Katsotaan, että miten löydetään ratkaisu, joka miellyttää kaikkia, Hakkarainen sanoo.

Eli Anttilalle ja Ruusulle on Jukurien suunnalta annettu viesti, että he voivat katsella muita vaihtoehtoja?

– Kyllä. Tämä on tilanne nyt.

Jukurit kaatoi viime kevään playout-sarjassa Pelicansin 4–1. Jonne Virtasen luotsaama joukkue lähtee alkavaan kauteen paremman menestyksen toivossa. Jukurit kärsi viime vuonna runsaasti loukkaantumisista, ja kokoonpanossa käväisikin yli 40 pelaajaa. Nyt rosteri on valmis tulevaan.

– Ei haeta enää kauden alkuun uusia pelaajia. Tällä hetkellä on riittävä määrä. Katsotaan, että pitääkö sitten kauden aikana tehdä liikkeitä, Hakkarainen päättää.