Näin Marko Anttila korvataan

Atte Ohtamaa.picfactor.fi 2024-25
Julkaistu 50 minuuttia sitten
Jere Hultin

Oulun Kärpät julkaisi alkavan kauden kapteenistonsa. C-kirjainta kantaa tuttu nimi.

Kärppien kapteeni vaihtuu, sillä tehtävää kaksi edellistä kautta hoitanut Marko Anttila päätti uransa viime kevääseen.

Oululaisten kippariksi nousee puolustaja Atte Ohtamaa, jolle homma on tuttu. Ohtamaa on ollut kapteenina Kärpissä aiemmin kolmella kaudella. 37-vuotias konkari teki joukkueen kanssa vuoden jatkosopimuksen kesällä.

Varakapteeneina toimivat Marcus Björk, Patrik Virta ja Eemil Erholtz.

SM-liiga alkaa 9. syyskuuta. Kärpät kohtaa tuolloin Vaasan Sportin.

