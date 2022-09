SM-liigalta shokkipäätös: ovi kiinni Jokerien nenän edestä – lisenssiä ei myönnetä

– Nyt on yksinkertaisesti aika rauhoittaa tilanne. Osakkaat katsovat, että heillä on vallitsevissa olosuhteissa tarve ja velvollisuus suojella sekä Liigan että suomalaisen huippujääkiekkoilun intressejä, sanoo Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen liigan tiedotteessa.

Vaikka keskustelu SM-liigan laajenemisesta on koskenut lähes pelkästään Jokereita, on taustalla ollut pitkään myös toinen hanke. Kiekko-Espoo on jo vuodesta 2017 lausunut julki, että tavoitteena on nousta pääsarjaan.