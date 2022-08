Jokereiden liigahankkeessa yllätyskäänne: Teemu Selänteen vetämä ostajaryhmä vetäytyy prosessista

Yhtiö on käynyt neuvotteluja yhteistyösopimuksesta Helsingin Jokerit ry:n kanssa, mutta Naurava Narri Oy tiedotti ry:n päättäneen neuvottelut tällä viikolla.

– Olemme tehneet töitä kesän yli rakentaaksemme Jokereille tulevaisuuden vaihtoehdon perustuen yhteisölliseen, avoimeen ja läpinäkyvään toimintatapaan. Tavoitteenamme on ollut mahdollistaa Helsingin Jokerit ry:n vastuulla olevalle junioritoiminnalle pitkäaikainen ja vakaa tuki, sekä sitoutuminen omaan pelaajapolkuun nojaavaan ja puhtaalta pöydältä alkavaan, ammattimaisesti johdettuun edustuskiekkoiluun kotimaisessa Liigassa, Naurava Narri Oy:n hallituksen jäsen Teemu Selänne sanoi tiedotteessa.

– Kaikkien käymiemme keskustelujen perusteella on selvää, että Jokereiden liigahankkeelle ja Nauravan Narrin suunnitelmille on vahva tuki niin faneilta, potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta, sijoittajilta kuin koko jääkiekkoyhteisöltä. Toivomme vilpittömästi, että Helsingin Jokerit ry:n tuleva yhteistyökumppani edustaa koko Jokerit-perheelle tärkeitä arvoja, on täysin vapaa KHL-ajan rasitteista ja takaa Jokereille pitkäjänteisesti perinteitä kunnioittavan ja vakaan tulevaisuuden, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Keijo Säilynoja lisäsi.