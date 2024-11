Oletko kestävyyskunnossa? Tutkimuksessa löytyi raja, jota ei pidä alittaa

Mistä tunnistaa hyvän kestävyyskunnon? UKK-instituutin tutkimuksessa selvitettiin, millaisessa kunnossa ihmisen on oltava, jotta arjessa ei ole liikkumisrajoitteita, ja ihmisellä on vähintään kohtalaiseksi koettu fyysinen kunto.

The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin sekä kävelymatkaa että arvioitua maksimaalista hapenottokykyä. Mukana oli 40–69-vuotiaita miehiä ja naisia.