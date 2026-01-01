Etelä-Suomeenkin saapuneet pakkaset ovat olleet mannaa hiihtokeskuksille.
Vihti Ski Centerissä uusi vuosi otettiin vastaan kirpeässä pakkassäässä.
Vihtiläisessä hiihtokeskuksessa Uudellamaalla lumetus on käynnissä täyttä häkää ja lisää rinteitä avautuu miltei päivittäin.
Säilölumen avulla laskettelukausi saadaan käyntiin aiemmin, mutta suurin sesonki alkaa tyypillisesti sydäntalven aikaan.
Laskettelijat ovat lumesta mielissään.
– Hyvät olosuhteet ovat, lumi on aika hyväntuntuista. Tuntuu ehkä, että ensimmäistä kertaa tänä talvena, lumi tuntuu oikealta lumelta, helsinkiläinen Luka Suomalainen kommentoi MTV Uutisille.
Lue myös juttu marraskuulta: Latukonekuskin meni hermo – “kiimaiset hiihtäjät” rynnivät ladulle Paloheinässä
Etelän kausi vasta nyt vauhtiin
Ilmatieteen laitos mittasi Enontekiöllä talven pakkasennätykseksi raikkaat 39,3 astetta pakkasta.
Vihdissä pakkasta on tänään ollut kymmenisen astetta, yöllä enemmänkin. Eikä kylmän loppua ole näköpiirissä.
– Parikymmentä astetta pakkasta on ihan optimaalinen lumetusilma, ja tietysti sitten on tärkeää, kun saadaan luonnon lunta avuksi vielä, mutta hyvältä näyttää! Vihti Ski Centerin yrittäjä Sami Uotila kommentoi.
Nyt rinteitä on auki kuusi, maanantaiksi on tavoitteena avata niitä yhdeksän.
– Yleensä hiihtokeskusalalle joululoma ja uuden vuoden aika ovat laskettelu- ja talvikauden alkua, mutta kun etelässä talven avaus on ollut niin heikko, vasta nyt päästään kunnolla vauhtiin.
Lue myös: Talven hyytävä pakkasennätys on nyt jo –39,3
Palander: Kaikki mäkeen!
Suuremmat kävijäryntäykset tulevat samaa tahtia luonnonlumen kanssa.
Lastensa kanssa rinteistä mittaa ottamaan tullut, entinen alppihiihtotähti Kalle Palander muistuttaa, että mäkien olot saattavat erota paljonkin kaupungin keleistä.
Hän kannustaa kaikkia mäkeen.
– On se sitten pulkalla, hiihtosuksilla tai laskettelusuksilla, mutta tärkeintä on, että saadaan ihmiset ulos liikkumaan pädeiltä ynnä muilta pelivehkeiltä pois.
2:11Katso myös Liisa Rintaniemen laatima sääennuste torstai-illalta: Maan eteläosaan leviää lumipyry, kireä pakkanen jatkuu pohjoisessa.