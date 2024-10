Haluatko kuluttaa enemmän kaloreita kävelylenkillä? Tutkijoilta yllättävä vinkki

Tutkijoilla on yllättävä vinkki kävelijöille, jotka haluavat polttaa kaloreita aiempaa tehokkaammin. Sen sijaan, että askeltaisi lenkkinsä tasaisesti alusta loppuun, kannattaakin välillä pysähdellä.

Testeissä havaittiin, että 10–30 sekunnin jaksoissa tapahtuva kävely tai portaiden kiipeäminen vaati 20–60 prosenttia enemmän happea kuin saman matkan kulkeminen yhtäjaksoisesti. Tämä johtui suurelta osin siitä, että kävely on tehokkaampaa useiden minuuttien liikkumisen jälkeen.

– Kun kävelemme lyhyempiä jaksoja, käytämme enemmän energiaa ja kulutamme enemmän happea saman matkan kulkemiseen, Milanon yliopiston tutkija ja tutkimuksen pääkirjoittaja Francesco Luciano tiivistää brittilehti The Guardianin haastattelussa .

Vanha tieto perustui yksipuolisiin tutkimuksiin

Ryhmä käynnisti tutkimuksen huomattuaan, että monet kävelyssä kulutettua energiaa koskevat arviot perustuvat tietoihin, jotka on saatu ihmisiltä, jotka harjoittelevat aineenvaihdunnan kannalta tasaisesti. Silloin syke on vakio ja elimistön energiantuotanto ja -kulutus ovat tasapainossa.

He havaitsivat, että kunkin kävelytuokion alussa tarvittiin enemmän energiaa liikkeelle lähtemiseen ja kehon lämmittämiseen kuin harjoituksen myöhemmässä vaiheessa, kun keho oli jo vauhdissa ja työskenteli tehokkaammin.

Liikuntavälipala on hyvä välipala

Uusi tutkimus on hyvä uutinen mukavuudenhaluisille retkeilijöille ja esimerkiksi vanhan koiran tai vaihtoehtoisesti uteliaan nuoren jokapaikannuuhkijan kanssa ulkoileville.

Auttaa myös osallistamista

– Tutkijat ovat yleensä mitanneet energiantarvetta useita minuutteja kestävien kävelyjaksojen aikana. Monet ihmiset eivät kuitenkaan pysty kävelemään edes niin pitkään. Ajattele esimerkiksi vanhuksia tai ihmisiä, joilla on kävelyhäiriöitä, Luciano sanoo Guardianille.

– Jos haluamme suunnitella ohjelmia, joilla edistetään näiden ihmisten liikuntaa tai fyysistä aktiivisuutta, meidän on mietittävä uudelleen, miten heidän energiantarpeensa arvioidaan ja miten siihen sopeudutaan.

Tutkimus on julkaistu Proceedings of the Royal Society B -lehdessä.