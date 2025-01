Trump nimitti näyttelijäkolmikon "Hollywoodin erikoislähettiläikseen" – tätä se presidentin mukaan tarkoittaa

Näyttelijäkolmikko on tukenut Trumpia muun muassa tämän presidentinvaalikampanjan aikana.

Ensi viikolla virkaan astuva presidentti Donald Trump on nimittänyt yhdysvaltalaisnäyttelijät Jon Voightin, Mel Gibsonin ja Sylvester Stallonen "Hollywoodin erikoislähettiläikseen", kertoo CNN.

– He tulevat toimimaan erikoislähettiläinäni, joiden tarkoituksena on tuoda viimeisten neljän vuoden aikana runsaasti liiketoimintaa ulkomaille menettänyt Hollywood takaisin – suurempana, parempana ja vahvempana kuin koskaan aiemmin, Trump kirjoittaa CNN:n mukaan Truth Social -somealustalla.

Näyttelijäkolmikko on tukenut Trumpia julkisesti muun muassa tämän presidentinvaalikampanjan aikana.

Gibson kertoo BBC:n mukaan tiedotteessa, että sai kuulla erityistehtävästään "samaan aikaan kuin kaikki muutkin" ja olleensa "yhtä yllättynyt".

– Jokatapauksessa vastaan kutsuun. Velvollisuuteni kansalaisena on auttaa ja antaa näkemystä parhaani mukaan, Gibson lausuu tiedotteessa.

– Tuleeko tehtävän mukana erikoislähettilään asuinpaikka? Gibson, joka menetti hiljattain kotinsa Los Angelesin maastopaloissa, kysyy BBC:n mukaan tiedotteessa.

Trumpin virkaanastujaiset järjestetään perinteisen seremoniallisin menoin maan pääkaupungissa Washingtonissa maanantaina 20. tammikuuta.