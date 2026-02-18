Maton irvistävä kulma on paitsi ruman näköinen myös mahdollisesti vaarallinen. Helpolla kikalla saat ylös rullautuvan maton kulman suoristettua.
Maton reunan nouseminen voi aiheuttaa kompastumisvaaran. Pelastustoimi kertoo, että kompastuminen, liukastuminen ja putoaminen ovat ylivoimaisesti yleisimpiä kotitapaturmien syitä. Ne muodostavat noin 44 prosenttia kaikista kotitapaturmista.
Sen lisäksi irvistävä matto luo epäsiistin ilmeen kotiin. Voit katsoa yllä olevalta videolta kikan, jonka avulla maton kulma suoristuu.