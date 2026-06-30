KRP vahvistaa kuoleman fuengirola.fi-lehdelle.
27-vuotias nainen on kuollut kaaduttuaan Málagassa viime viikonloppuna, kertoo Espanjassa ilmestyvä suomenkielinen Fuengirola.fi-lehti.
Keskusrikospoliisin yhdyshenkilö Málagassa kertoi lehdelle, että kyseessä oli suomalaisnainen.
Poliisin alustavien tutkimusten mukaan nainen kaatui vahingossa yökerhon läheisyydessä kasvaneiden terävienm ruokojen päälle.
Lehden mukaan nainen kuljetettiin kiireellisesti Málagan yliopistosairaalaan, jossa hänet leikattiin ja siirrettiin teho-osastolle. Nainen kuitenkin menehtyi myöhemmin samana päivänä.
Kuolemasta kertoo myös Málaga Hoy-lehti, joka ei kuitenkaan kerro, minkä maalainen henkilö oli.
Ulkoministeriö ei vahvista kuolemaa MTV Uutisille. Ministeriö sanoo, ettei se kommentoi yksityistä henkilöä koskevia asioita.