IAEA ei ole vieläkään päässyt tarkastamaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan kattoja – MTV seuraa sotaa

Ukraina on syyttänyt Venäjää räjähteiden asettamisesta ydinvoimalan katolle. Myös Venäjä on syyttänyt Ukrainaa provokaation suunnittelemisesta voimalalla.

Syytösten jälkeen järjestö on vaatinut lisäpääsyä voimalaan tosiasioiden todentamiseksi paikan päällä.

IMAGO/Le Pictorium/ All Over Press

Tkatshenkon mukaan eron taustalla ovat väärinkäsitykset, jotka liittyvät kulttuurin rahoitukseen Ukrainan taistellessa Venäjän hyökkäystä vastaan. Hänen mukaansa kulttuurin rahoitus on yhtä tärkeää sodan aikana kuin droonien, sillä kulttuuri suojaa ukrainalaisten identiteettiä.

Venäjällä syyttäjät vaativat torstaina jo ennestään vankeudessa olevalle opposition johtohahmolle Aleksei Navalnyille 20 vuoden vankeustuomiota. Navalnyia syytetään ääriliikkeen muodostamisesta, kertoi hänen asianajajansa Olga Mihailova uutistoimisto Tassille. Navalnyia pidetään rangaistussiirtolassa. Kun syyttäjien ilmoitus tuli julki, EU lisäsi pakotelistalleen rangaistussiirtolan johtajan. Oikeuden istunto käytiin suljettujen ovien takana korkean turvallisuusluokituksen IK-6-rangaistussiirtolassa, joka sijaitsee noin 250 kilometriä itään Moskovasta. Istunnossa Navalnyi tuomitsi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa. Navalnyi luonnehti sotaa 2000-luvun typerimmäksi ja järjettömimmäksi sodaksi. Venäjällä tuhansia ihmisiä on pidätetty heidän vastustaessaan hyökkäyssotaa. Monet nimekkäät, vielä Venäjällä olevat aktivistit ovat telkien takana. Näiden joukossa ovat Vladimir Kara-Murza ja Ilja Jashin .

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA sanoo, ettei se ole nähnyt Zaporizhzhjan ydinvoimalassa esimerkiksi räjähteitä, miinoja tai muuta raskasta sotilaallista kalustoa. Joskaan Venäjä ei ole päästänyt tarkastusryhmää kaikkiin ydinvoimalan tiloihin. Asiasta kertoo The Guardian .

20.00: WP: Ukraina on aloittanut Yhdysvalloilta saamiensa rypälepommien käytön rintamalla

Ukraina on alkanut käyttää Yhdysvaltojen Ukrainalle toimittamia rypälepommeja, kirjoittaa The Washington Post (WP)

Nimettömänä pysyttelevä ukrainalainen sotilas tai virkamies vahvisti WP:lle, että Ukraina on käyttänyt rypälepommeja tuhotakseen venäläisten asemia.

Tietoa siitä, missä päin Ukrainan sotarintamaa rypälepommeja on käytetty ei ole kerrottu. WP kuitenkin arvelee, että Ukraina käyttäisi ammuksia mahdollisesti Kaakkois-Ukrainassa sekä Bahmutissa. Juuri kyseisillä alueilla, ja yleisemmin niin idässä kuin etelässäkään, Ukrainan vastahyökkäys ei ole edennyt kuin muutamia kilometrejä. Länsiviranomaisten mukaan Ukraina ei ole edennyt odotetusti millään rintamalla .

Vehnän hinta maailmanmarkkinoilla on noussut jyrkästi sen jälkeen, kun Venäjä sanoi suhtautuvansa Ukrainan satamiin matkaaviin laivoihin mahdollisina sotilaskohteina, kertoo BBC .

Venäjä on myös varoittanut, että tästä päivästä lähtien jokaisen ukrainalaisiin satamiin pyrkivän laivan katsotaan olevan Ukrainan puolella.

Reutersin mukaan kuvernööri julkaisi Telegramissa kuvan rakennuksesta, jossa näkyi rikotut ikkunat. Venäjä on iskenyt Odessaan kolmena yönä peräkkäin sen jälkeen, kun Kreml ilmoitti maanantaina vetäytyvänsä Mustanmeren viljasopimuksesta.

Venäjä on iskenyt Odessaan kolmena yönä peräkkäin sen jälkeen, kun Kreml ilmoitti maanantaina vetäytyvänsä Mustanmeren viljasopimuksesta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt Venäjää iskujen tarkoituksellisesta kohdistamisesta viljavarantoihin. Esimerkiksi keskiviikon vastaisen yön iskuissa tuhoutui Ukrainan mukaan 60 000 tonnia vientiin tarkoitettua viljaa.

12.28: Ex-komentaja Lindberg osoittaa ratkaisevan ongelman Ukrainan hyökkäyksessä – tämä on takaraja onnistumiselle

Lindbergin mukaan Ukrainan menestyksen kannalta kalustoakin tärkeämpi seikka on joukkojen koulutus.

Ukrainan vastahyökkäys eteni keskiviikkona kolmella alueella, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreimmassa tilannekatsauksessaan.