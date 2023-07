Potkut saanut venäläiskenraali avautuu: "Meitä iskettiin selkään"

Kenraali Popov johti Etelä-Ukrainassa Venäjän 58. armeijaa, joka on taistellut Ukrainan vastahyökkäystä vastaan Zaporizhzhjan alueella, Etelä-Ukrainassa.

– He petturimaisesti ja halveksuttavasti katkaisevat armeijan pään kaikkein vaikeimmalla ja tiukimmalla hetkellä.

– Vastatykistöstä on pulaa, samoin tykistötiedusteluasemista. Vihollisen tykistö on aiheuttanut massoittain kuolemia ja haavoittumisia.

Viesti on tavallaan sama, jota Ukrainan sodanjohto on välittänyt lännelle. Ukrainan versiossa tosin Venäjällä on tykistöylivoima ja kyky ampua merkittävästi enemmän epäsuoraa tulta kuin Ukrainalla.