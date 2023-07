Venäjä: Sotilastukikohta tulessa Krimillä – MTV seuraa sotaa

Venäjän hallitsemalla Krimin sillalla räjähdys 17. heinäkuuta, Ukraina väittää olevansa iskun takana

8.12: Sota-asiantuntija vieraili eturintamalla ja kertoo nyt, miksei Ukrainan vastahyökkäys etene: "Sotilaat eivät jaa virallista näkemystä"

Ukrainan armeija ei ole kyennyt tekemään monimutkaisia eri aselajien yhteisoperaatioita suuressa mittakaavassa, kirjoittaa sota-asiantuntija Franz-Stefan Gady brittiläisestä ajatushautomosta International Institute for Strategic Studies Twitterissä.

Ukrainan vastahyökkäys on pääosin koostunut suorista rynnäköistä venäläisasemia vastaan. Ja ei, nämä suorat rynnäköt eivät ole olleet vain tiedusteluhyökkäyksiä.

– Ukrainan joukot eivät ole vieläkään ole eri aselajien yhteistyön mestareita, sanoo eturintamalla muiden sota-asiantuntijoiden kanssa vieraillut Gady.

– Operaatiot toteutetaan peräkkäin, ei synkronisoidusti. Tämä luo useita ongelmia ja on mielestäni pääsyy vastahyökkäyksen hitaalle etenemiselle.

Gady on arvostettu sota-asiantuntija, joka työskentelee brittiläisessä ajatushautomossa International Institute for Strategic Studiesissa. Hän on myös yksi niistä varsin harvoista länsiasiantuntijoista, jotka ovat nostaneet eri yhteyksissä esille Ukrainan armeijan ongelmia.

6.59: Sotilastukikohdassa tulipalo Krimillä

Krimillä Kirovsken alueella sijaitsevassa sotilastukikohdassa palaa, kirjoittaa Reuters nojaten Venäjän miehityshallinnon kuvernöörin tietoihin.

Tulipalon vuoksi läheinen moottoritie jouduttiin sulkemaan.

Aiemmin uutistoimisto RBC-Ukraine kirjoitti alueella tapahtuneista räjähdyksistä. Tietoa ei ole vahvistettu riippumattomasti.

6.11: Venäjä väittää Harkovan hyökkäyksensä edenneen

Venäjän puolustusministeriö väittää maan joukkojen edenneen 1,5 kilometriä kaksi kilometriä leveällä rintamalla Harkovan alueen Kupjanskin seudulla Koillis-Ukrainassa. Tietoa ei ole vahvistettu.

Tiistaina uutisoitiin Venäjän aloittaneen suuren hyökkäysoperaation Harkovan alueella. Ukraina väittää Venäjän kasanneen alueelle voimayhtymän, johon kuuluu yli 100 000 sotilasta ja 900 panssarivaunua.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi tuoreimmassa tilannekatsauksessaan, ettei Venäjä pysty "taktisesti merkittävään etenemiseen tai operatiivisesti merkittävään läpimurtoon" Harkovan ja Luhanskin alueiden väliselle rintamalla.

Ukrainan sotilasviranomaiset puolestaan väittävät, että Venäjä siirtää yhä enemmän joukkoja Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin suuntaan, jossa Ukraina on hyökännyt toukokuun puolivälistä lähtien Venäjän valloitettua rauniokaupungin.

Koillis-Ukrainan rintamatilanne 18. heinäkuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group

6.02: Venäjä jatkoi yöllä iskuja Odessaan

Venäjä on jälleen yöllä iskenyt eteläiseen Ukrainaan Odessan alueelle. Iskut alueella jatkuivat toisena yönä peräkkäin.

Paikallinen kuvernööri kuvaili keskiviikkoaamun iskua suureksi ja kehotti alueen asukkaita pysymään suojissa.

Ukrainan ilmavoimat kertoi havainneensa Kalibr-risteilyohjusten laukaisun Mustallamerellä, mutta ei kuitenkaan kertonut lisätietoja. Kyiv Independent -median mukaan iskuissa käytettiin myös iranilaisvalmisteisia Shahed-lennokkeja.

Alustavien tietojen mukaan iskut eivät aiheuttaneet kuolonuhreja, Kyiv Independent kertoo.

Yhteensä ilmahälytys annettiin yli kymmenelle alueelle Ukrainassa.

5.45: Professori: Hädässä oleva Venäjä ottaa riskin katkaisemalla viljakäytävän

Putin oppi pelaamaan nälkäpeliä jo arabikevään myötä, arvioi vilja-asiantuntija.

Se, että Venäjä päätti nyt irtisanoutua Mustanmeren viljankuljetusten sopimuksesta, kertoo maan olevan hädässä, arvioi Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

– Venäjällä on hätä kädessä. Se joutuu nyt turvautumaan tällaisiin itselleenkin riskaabeleihin keinoihin, Tynkkynen sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä yrittää tiukentaa ruuvia, koska sillä voi olla huoli, että Ukraina saattaa menestyä sotatantereella paremmin.

– Lisäksi tämä sopii Vladimir Putinin ja monen muun venäläisen maailmankuvaan. Sen mukaan käytetään kiristyksen välineinä erilaisia hyödykkeiden virtoja ja ihmistenkin liikkumista rajojen yli, samoin erilaisia data- ja energiavirtoja. Aina tilaisuuden tullen Venäjä toimii näin.

Tynkkysen mukaan viljasopimuksen purkamisesta on riskejä Venäjälle.

– Kun ruoan hinta nousee, Venäjän imago ja sen pyrkimys esiintyä hyväntekijänä esimerkiksi Afrikassa tulee toisenlaiseen valoon. Toki Venäjä yrittää propagandallaan painottaa, että tämä kaikki olisi länsimaiden syytä.

18.09: Venäjä nosti asevelvollisten palvelusikää

Venäjän duuma hyväksyi tänään lain, jolla se nostaa asevelvollisten ikää viidellä vuodella, uutisoi The Guardian.

Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että nyt Venäjällä on oikeus kutsua korkeimmista upseereista myös 70-vuotiaat takaisin palvelukseen 65-vuotiaiden lisäksi. Vastaavasti aliupseereista voidaan kutsua palvelukseen 60-vuotiaat ja sitä alemmalla sotilasarvoasteikolla olevat aina 55 ikävuoteen saakka.

Venäjä nosti jo aiemmin viime syksynä järjestetyn ensimmäisen osittaisen liikekannallepanon yhteydessä palvelusikää 27 vuodesta 30 vuoteen.

15.51: Venäjä on antanut peitellyn varoituksen Mustanmeren viljakuljetusten riskeistä

Venäjä on antanut peitellyn varoituksen Mustanmeren viljakuljetusten riskeistä. Varoitus annettiin sen jälkeen, kun Venäjä vetäytyi pois viljasopimuksesta.



Sopimus on mahdollistanut viljanviennin Ukrainasta meriteitse, vaikka maahan hyökännyt Venäjä on muuten sulkenut Ukrainan meriyhteydet.



Presidentti Vladimir Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan ilman asiaankuuluvia turvallisuustakuita tietynlaisia riskejä syntyy alueella.



Peskov myös väitti Ukrainan käyttäneen Mustanmeren vientikäytävää taistelutarkoituksiin.

14.53: Finnfund: Venäjän vetäytyminen viljasopimuksesta tarkoittaa tuhoisaa ruokakriisiä kehittyville maille

Venäjän vetäytyminen Mustanmeren viljasopimuksesta tarkoittaa tuhoisaa ruokakriisiä kehittyville maille, valtion kehitysrahoitusyhtiön Finnfundin ekonomisti Nea Tiililä sanoo tiedotteessa.

Viljasopimuksen ansiosta Ukrainasta on viety lähes 33 miljoonaa tonnia ruokaa. Asia käy ilmi myös Eurooppa-neuvoston verkkosivuilta.

Yli puolet viljakuljetuksista on viety kehittyviin maihin, esimerkiksi Egyptiin, Bangladeshiin ja Intiaan.

Jos viljanvienti Ukrainasta estyy, eniten kärsivät kaikkein köyhimmässä asemassa olevat maat ja ihmiset, Tiililä sanoo.

