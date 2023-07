Yhdysvallat: Ukraina saa F-16-hävittäjiä vuoden loppuun mennessä

Kirby ei tarkentanut, kuka F-16-hävittäjät Ukrainalle vuoden loppuun mennessä toimittaisi.

– Arvioimme on, etteivät pelkät F-16-hävittäjät käännä (taisteluiden) suuntaa, Kirby sanoo.

Kirbyn mukaan Ukraina tarvitsee tällä hetkellä ennen kaikkea tykistöä, ammuksia, ilmapuolustusta ja taistelupanssarivaunuja. Yhdysvallat teki äskettäin "vaikeaksi" kuvaillun päätöksen antaa Ukrainalle rypäleammuksia.

Heinäkuussa Valkoisen talon turvallispoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan vahvisti aiemmat mediatiedot, joiden mukaan Yhdysvallat siunaa F-16-hävittäjien antamisen Ukrainalle.

– Presidentti (Joe Biden) on näyttänyt vihreää valoa. Me sallimme, annamme luvan, tuemme ja tarjoamme tarvittavat työkalut ukrainalaisille, jotta he voivat alkaa harjoitella F-16-hävittäjien käyttöä heti, kun eurooppalaiset ovat valmiita, Sullivan sanoi CNN:n haastattelussa.

F-16 on ilmaherruushävittäjäksi suunniteltu taistelukone, joita on rakennettu yli 4 600 kappaletta vuodesta 1976 lähtien. Sotatoimissa niitä ovat käyttäneet muun muassa Yhdysvallat, Turkki ja Israel.

Euroopassa F-16-hävittäjiä käyttävät ainakin Belgia, Tanska, Kreikka, Hollanti, Puola ja Romania.

Ukraina osoittanut turhautuneisuutta

Toukokuussa presidentti Biden kertoi muille G7-maille, että Yhdysvallat tukee hanketta, jossa Ukrainan ilmavoimia koulutetaan käyttämään ja huoltamaan F-16-hävittäjiä.

Ukraina on vaatinut F-16-hävittäjiä käyttöönsä jo hyvän tovin. Ukrainan armeijan ylipäällikkö Valeri Zaluzhnyi totesi kesäkuun lopulla yhdysvaltalaislehti Washington Postille, etteivät länsimaat milloinkaan aloittaisi hyökkäystä ilman ilmaherruutta.

– Vihollinen käyttää eri sukupolven koneita. Meitä pidettäisiin hulluina, jos hyökkäisimme jousipyssyillä, mutta jostain syystä ilma-aseen saamisen suhteen vastaus on "ei, ei", Zaluzhnyi sanoi Washington Postille.

Vaikka Venäjän armeija on kärsinyt Ukrainassa raskaita tappioita, ovat sen ilmavoimat säilyneet verrattain haavoittumattomina. Ukrainan ilmatorjunta on pitänyt pintansa, mutta vastahyökkäyksen aikana Kremlin ilma-ase on ollut aktiivinen, Britannian puolustusministeriö arvioi.

Venäjä: F-16-hävittäjät ydinuhka

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on lausunut, että Venäjä katsoo länsimaiden Ukrainalle antamat F-16-hävittäjät "ydinuhkaksi". Tämä johtuu Lavrovin mukaan siitä, että F-16-hävittäjät pystyvät kantamaan ydinaseita.

Hänen mukaansa jo se, jos Ukrainan asevoimilla on tällaisia järjestelmiä, merkitsee Venäjälle lännen ydinaseuhkaa.

Retoriikka on tyypillistä Venäjälle, joka on pyrkinyt erilaisilla uhkalausunnoilla hidastamaan ja vähentämään lännen Ukrainalle antamaa aseapua.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsbergin mukaan on tosiasia, että Venäjän viestit eskalaation seurauksista ovat vähintään hidastaneet länsimaiden aseapua. Kremlin reaktiota on pyritty hillitsemään ja hallitsemaan nostamalla rimaa hiljalleen, ei kertarysäyksellä.

– Ydinaseet ovat tosiasia ja niillä on peloteltu. Sillä on ihan varmasti ollut merkitystä siihen, kuinka suuri halu lännellä on osallistua sotaan. Se on rajoittanut tukea, Forsberg katsoo.

– Jos Venäjän tiedettäisiin käyvän sotaa loppuun asti vain tavanomaisin asein, olisi helppo ajatella, että lännen tuki olisi ollut paljon voimakkaampaa, hän jatkaa.