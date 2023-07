Ukraina on aloittanut rypälepommien viljelyn venäläisasemiin – Yhdysvallat: "Varsin tehokasta"

Yhdysvaltain Kirbyn mukaan maa on jo saanut "ensipalautetta" ukrainalaisilta rypäleammuksista.

– He käyttävät niitä (rypäleammuksia) varsin tehokkaasti, Kirby sanoi Reutersin mukaan.

– Rypäleammuksilla on yksi erittäin iso etu: niillä voi kattaa hyvin suuren alueen. Näillä ammuksilla voimme pysäyttää heidät (venäläiset) ja auttaa meidän jalkaväkihyökkäyksiä, sanoo ukrainalaissotilas Stanislav uutistoimisto Reutersin mukaan.

"Eteneminen mitataan metreissä, ei kilometreissä"

Reutersin haastatteleman ukrainalaissotilaan kommentti nimenomaan jalkaväkihyökkäysten edistämisestä on sikäli tärkeä, että tällä hetkellä Ukrainan vastahyökkäys koostuu pääosin jalkaväkirynnäköistä, kirjoittaa sota-asiantuntija Franz-Stefan Gady brittiläisestä ajatushautomosta International Institute for Strategic Studies.

Panssarinyrkki on pysynyt pääosin piilossa, koska Ukrainan armeija ei tällä hetkellä pysty tukemaan panssarien liikkumista miinanraivauksella, ilmapuolustuksella ja panssarintorjuntaohjuksilla.

Washington Postin arvio on, että Ukraina todennäköisesti käyttää rypäleammuksia Kaakkois-Ukrainassa ja Itä-Ukrainan Bahmutissa.

Yhdysvallat: Rypäleammukset ovat väliaikainen ratkaisu

Yli 100 valtiota on kieltänyt rypälepommien käytön, ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet niiden käyttöä Ukrainassa. Myös Venäjä on käyttänyt Ukrainassa rypälepommeja.

Rypälepommeilla on taipumusta aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia. Ne leviävät laajalle alueelle ja voivat räjähtää vuosikymmeniä myöhemmin. Erityisen vaarallisia ne ovat lapsille, joilla on tapana poimia maasta kaikkea uutta ja ihmeellistä, eivätkä räjähtämättä jääneet pommit ole poikkeus.

Ukraina on julkisesti vakuuttanut, ettei se käytä rypäleammuksia kuin venäläisasemia vastaan. Tarvetta tämänkaltaiselle aseistukselle eittämättä Ukrainan kannalta on, sillä maan viikkoja kestänyt vastahyökkäys ei ole pystynyt läpimurtoon.

Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa aseteollisuuden kapasiteettia on kylmän sodan jälkeen ajettu alas. Lopputuloksena on ollut se, että varsinkin Euroopassa on kyetty ylläpitämään lähinnä rauhanajan varastoja.