IAEA ei ole vieläkään päässyt tarkastamaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan kattoja

Ukraina on syyttänyt Venäjää räjähteiden asettamisesta ydinvoimalan katolle. Myös Venäjä on syyttänyt Ukrainaa "provokaation" suunnittelemisesta voimalalla. Zaporizhzhjan ydinvoimala on ollut venäläisjoukkojen hallussa viime vuoden maaliskuusta lähtien.