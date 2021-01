Heidi, 15, huostaanotettiin itsetuhoisuuden takia – raiskattiin laitosaikana: "Tyttäremme itsesuojeluvaisto on autismin takia olematon"

Olematon itsesuojeluvaisto

Ongelmat Heidin kanssa jatkuivat, ja pari vuotta ADHD-diagnoosin jälkeen Heidillä todettiin myös Aspergerin oireyhtymä. Se on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö.

– Tyttäremme itsesuojeluvaisto on olematon. Hän luottaa vääriin ihmisiin herkästi autisminkirjonsa takia ja lähtee vieraiden mukaan. Näin on ollut aina, äiti kertoo.

– Heidi ei ole koskaan pelännyt mitään: ei korkeita paikkoja, ei pimeää, ei kovaa vauhtia, ei yhtään mitään. Hän on pelottomuudessaan itselleen vaarallinen ja joutuu vaarallisiin tilanteisiin, koska ei osaa varoa. Heidi ei osaa välittää seurauksista, koska hän ei pysty ajattelemaan tulevaisuuttaan saati edes 15 minuuttia eteenpäin. Hän osaa ajatella vain nykyhetkeä, isä kuvailee.

Koulunkäynti jäljessä

– Hän on pahasti jäljessä koulunkäynnissä, koska hän ei ole saanut ongelmiensa takia koulua käytyä, isä kertoo.

Vaikea päätös

Riskikäyttäytyminen johti tekoon

Lastensuojelulain perusteella nuoren on esimerkiksi päästävä ulkoilemaan ja oleskelemaan myös laitoksen ulkopuolella.

Alkoi karkailla

Heidi kertoi itse asiasta seuraavana päivänä puhelimitse vanhemmilleen ja laitoksen johdolle. Raiskaus on nyt poliisitutkinnassa ja epäillyt on tavoitettu. Aikanaan tapaus etenee oikeuteen.

Tyttö tarvitsisi rajat ja suojelua

– Tyttäremme ei osaa tunnistaa oikein, kuka on ystävä. Hänelle hyvä ystävä on esimerkiksi ihminen, jonka kanssa hän on viestitellyt vaikka Snapchatissä.