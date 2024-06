Vasta 10-vuotias Juuso on ollut väkivaltainen pienestä pitäen – äiti pelkää poikansa puolesta: "Todennäköisesti tästä seuraa vankila"

– Juuso tietää, että hän ei saa lyödä, mutta hänellä on vaikeuksia tunteiden hallinnassa. Hän on itse sanonut, että hän ei pysty hillitsemään käytöstään. Jälkikäteen hän pystyy keskustelemaan tilanteesta ja toteamaan, että hän toimi väärin, äiti Miia kertoo.

Juuson ja Miian nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. MTV Uutiset on nähnyt Juusosta tehdyt lastensuojelun kirjaukset.

Syytä väkivallalle ei ole löydetty

– Hänellä on ollut lääkärikäyntejä ja lomakkeita on täytetty vuosien varrella paljon, mutta mitään varsinaista syytä hänen väkivaltaiselle käytökselleen ei ole löydetty. Lastenpsykiatrian osastollakaan ei ole osattu antaa selvää selitystä.

Poliisit kutsuttu koululle useamman kerran

– Välillä on tarvittu ensihoitajia ja poliiseja paikalle, kun hän on ollut vaaraksi muille. Juuso on pahoinpidellyt opettajia, ohjaajia ja näitä viranomaisia, Miia kertoo.

Usein eristyksissä muista

– Kavereiden perheet tietävät tilanteen, mutta he eivät ole huolissaan, koska Juuso on käyttäytynyt aina hyvin heidän seurassaan.

Monia rikosilmoituksia

– Jos tätä ei saada pysäytettyä, hyvin todennäköisesti tästä seuraa vankila. Laitoksessa Juusolla on vaikeaa oireilua, mutta kotona hän on aina rauhallisempi, Miia sanoo.

MTV Uutiset on nähnyt rikosilmoitukset, jotka Juuson pahoinpitelyistä on kirjattu.

– Jos laitoksessa on tapahtunut jotakin, kysyn Juusolta mitä siellä on hänen mukaansa tapahtunut. Sanon pojalle omat mielipiteeni, mutta lastensuojelun mukaan minun pitäisi olla heidän kanssaan samaa mieltä ja samalla puolella, Miia sanoo.

Miian kokemuksen mukaan pojan oireilu on pahentunut sen jälkeen, kun hänet on sijoitettu laitokseen.

– Nyt viranomaisia on tarvittu useita kertoja, hän on ollut kaksi kertaa tahdonvastaisessa hoidossa ja hänet on erotettu määräajaksi koulusta. Sijoituksessa on tapahtunut paljon sellaisia asioita, joita kotona ei tapahtunut.