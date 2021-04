Äidin tuska: Jimi luisui huumekierteeseen jo yläasteella – kun tilanne näytti vuosien päästä paranevan, perhettä odotti uusi järkytys

Nyt 18 vuotta täyttänyt poika on omillaan ja äiti pelkää joka päivä pahinta. Äiti ja poika eivät esiinny artikkelissa oikeilla nimillään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Jimi syntyi perheensä ensimmäiseksi lapseksi ja runsas vuosi hänen jälkeensä perheeseen syntyi vielä tyttö. Uudellamaalla asuva nelihenkinen perhe on kaikin puolin tavallinen: äiti on yrittäjä ja isä käy töissä. On omakotitalo, harrastukset ja normaalia elämää.