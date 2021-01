Ainakin joka viides lasten sijoitus on estettävissä, sanoo Kuntaliitto – uusi lastensuojelulaki pyrkii puuttumaan huolestuttavaan sijoituskehitykseen

Tällä hetkellä lastensuojelun tilanne on kummallinen –vaikka laki vaatii, että jokaisella lapsella on suunnitelma siitä, millaista apua lapselle ja perheelle annetaan, vain joka toiselle asiakkaalle avohuollossa on tehty sellainen.

– Minusta on hyvin mystinen juttu, että näitä suunnitelmia on näin vähän. Ja tehostetut avohuollon tukitoimet eivät kyllä onnistu, jos siellä taustalla ei ole asiakkaan kanssa yhdessä sovittu suunnitelmallinen työskentely ja asiakassunnitelma ja niiden tarkastaminen. Tässä on kunnilla tänä vuonna sellainen valmistautuminen uuden lain voimaantuloon, että saadaan uusi lainsäädäntö toimeenpantua, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.

Uusi laki pyrkii lisäämään varhaista puuttumista, jotta ongelmat eivät etenisi sijoituksiin asti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Onko jopa niin, että osa lapsista on jouduttu sijoittamaan sen takia, koska he eivät ole ajoissa saaneet mielenterveyspalveluita?

– On arvioitu, että sijaishuoltoon tulee juuri näitä lapsia noin viidennes. Noin parikymmentä prosenttia, Kuntaliitosta kerrotaan.

12:04 Kuntaliiton Aila Puustinen-Korhonen kertoo videolla, millaisia muutoksia uusi laki tuo lastensuojeluun.

Eli tämä viidennes on sellaisia sijoituksia, jotka ovat estettävissä?

– Kyllä.

Tärkeäksi parannukseksi koetaan esitetty mitoitus. Esityksen mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voisi olla enintään 35 lasta, ensi vuoden alusta. Tällä hetkellä kuntaerot ovat suuria.

– 50 prosentissa kunnista on noin 40 asiakasta, mutta joka viidennessä on yli 60 asiakasta ja sitten on jopa sellaisia kuntia, joissa on yli sata asiakasta, kertoo THL:n erityisasiantuntija Jaana Tervo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Asiantuntija: Vain joka kolmannelle päihdenuorelle tarjolla kuntoutusta

Uusi laki pyrkii vastaamaan myös siihen, että yhä useampi nuori saisi apua päihdeongelmiinsa.

– Jos meillä on tilanne, että noin kolmasosalle on tällä hetkellä tarjolla heidän tarvitsemaansa päihdekuntoutusta, niin silloin meillä on palvelujärjestelmässä puutteita. Ja nämä pitäisi kyllä korjata, Puustinen-Korhonen toteaa.

Karkailuja laitoksista pyritään vähentämään henkilöstölisäyksillä.