Eläkeliiton mukaan idea vanhusten yhteisöllisestä asumisesta on ajautunut dramaattisesti väärille raiteille.

Eläkeliiton liittovaltuusto nostaa kannanotossaan esiin yhteisölliseen asumiseen eri puolilla Suomea liittyvät ongelmat, jotka ovat sen mukaan vakavia.

– Surullisia esimerkkejä tästä ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ilmoitus ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palveluiden huutokaupasta sekä aluehallintoviranomaisten havaitsemat vakavat epäkohdat yhteisöllisessä asumisessa ympäri maata, liitto listaa tiedotteessaan.

– Toimintatapa tuo kaikuja sadan vuoden takaa, jolloin viranomaiset myivät ylläpidon tarpeessa olevia lapsia, vanhuksia, sairaita ja vammaisia huutokaupassa vähiten tarjoaville.

Ei yhteisöllisyyttä vaan heitteillejättöä

Liiton mukaan yhteisöllisen yhteisöllisessä asumisessa on todettu epäkohtia niin asiakasturvallisuudessa, palvelupäätöksissä kuin itsemääräämisoikeuden toteutumisessa.

– Liittovaltuusto pitää kestämättömänä, että Suomen hyvinvointia aktiivivuosinaan rakentaneet hauraat ja muistisairaat vanhukset joutuvat asumaan yksiköissä, joissa he eivät kykene hälyttämään apua, ja joissa ei ole riittävää hoivaa saatavilla.