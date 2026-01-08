Jos palvelutarvetta ei arvioida laissa määrätyssä määräajassa, se vaarantaa asiakkaan huolenpidon toteutumisen.
Näin toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisussaan ja pitää tehtyjä virheitä erittäin vakavina.
Asia liittyy iäkkäitä koskeviin huoli-ilmoituksiin, joissa alueiden tekeminen pitäisi aloittaa seitsemän päivän kuluessa huolen ilmaantumisesta.
Kotikäyntiä ei kuitenkaan pidetty kiireellisenä vielä siinäkään vaiheessa, kun huoli-ilmoituksen tekijä arvioi, ettei 90-vuotias asiakas pysty lainkaan huolehtimaan asioistaan ja tarvitsee apua asumisensa järjestämiseen.
Sote-alalla kummallinen käytäntö
Sakslinin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö asiakkaan asiassa on ollut erittäin puutteellista.
– Olen huolissani käytännöstä, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät keskustele lainkaan keskenään, vaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdään ainoastaan katsomalla asiakirjamerkintöjä, toteaa Sakslin.
Potilasasiakirjamerkintöjen perusteella puutteita on ollut myös siinä, että huoli-ilmoituksen tekemisen kynnys on asetettu terveydenhuollossa liian korkealle.
– Jos asiakirjoihin merkitään, että seuraavalla asiointikerralla pitäisi harkita huoli-ilmoituksen tekemistä, on se merkki siitä, että huoli-ilmoitus olisi ollut jo syytä tehdä, ellei asiakas ohjauksen avulla itse ota yhteyttä sosiaalihuoltoon.