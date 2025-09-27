Hallituksen esitys hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitukseksi on tuomassa teknologian entistä vahvemmin vanhustenhoitoon. Teknologian käyttöönotolla pyritään saamaan yli 50 miljoonan euron säästöt ympärivuorokautisessa hoivassa, kun taas omaishoidon minimitukeen haetaan reilua korotusta.
Kokkolalainen Tuula Carlsson on toiminut miehensä omaishoitajana jo neljätoista vuotta ja hoidettavaa aivoinfarktin jäljiltä riittää.
– Olen kiinni 24/7 koko ajan, hän ei pärjää yksin. Saan hieman yli kolmesataa, kun verot on otettu pois. Että eihän se iso (summa) ole, Carlsson kertoo MTV Uutisille.
Ensi vuonna kymmenet tuhannet omaishoitajat saavat 46 euron korotuksen omaishoidon minimitukeen.
Omaishoitajille hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitus on tuomassa lisää rahaa, sen sijaan ympärivuorokautisen hoivan ikäihmiset menettävät yli viisikymmentä miljoonaa.
Summa vähenee henkilöstömitoituksesta teknologian käyttöönoton perusteella.
Lue myös: Noin 2 000 vanhusta odotti hoivapaikkaa kesäkuun lopussa
Leikkausjonojen purussa epäonnistuttiin – hoitoon pääsyssä isot erot Suomen sisällä
Hoivakodeissa siirrytään entistä laajemmin apteekkien lääkeannosteluun ja ikäihmisten valvontaan kameroiden ja liiketunnistimien avulla.
– Kun asukas avaa huoneen oven, liikehälytys tulee hoitajan puhelimeen avatusta ovesta, kertoo kälviäläisen Leporannan palvelukeskuksen lähihoitaja Viivi Roiko.
Sen sijaan, että henkilökunta lähtisi paikalle katsomaan, mitä tapahtuu ja selvittämään, onko asukkaalla kaikki hyvin, tietoa saadaan myös teknologian välityksellä.
Katso koko uutisjuttumme jutun alussa olevalta videolta!