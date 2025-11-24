THL:n mukaan sen keräämät rekisteritiedot vahvistavat ainakin osittain mediassa esiin nousseet iäkkäiden yhteisölliseen asumiseen liittyvät ongelmat.
Suomessa jopa puolet iäkkäiden yhteisöllisen asumisen asiakkaista on muistisairaita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Lisäksi kahdella kolmasosalla asiakkaista on heikentynyt kognitio, ja joka kolmas tarvitsee paljon apua arjessaan.
Tiedot käyvät ilmi THL:n selvityksestä yhteisöllisestä asumisesta viime ja toissa vuodelta.
Vuonna 2023 lakiin tullut yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueiden tarjoama asumispalvelu, johon kuuluu asiakkaalle sopiva asunto ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.
Asumismuoto on tarkoitettu iäkkäille ihmisille, joiden tarpeisiin kotihoito ei riitä mutta jotka eivät kuitenkaan tarvitse ympärivuorokautista hoitoa.
THL:n mukaan tuore selvitys kokoaa ensimmäistä kertaa yksiin kansiin laitoksen lakisääteisten vanhuspalveluiden tiedonkeruiden tuloksia yhteisöllisestä asumisesta.