F1-lehdistökatsaus: Valtteri Bottas koki mediassa Kimi Räikkösen kohtalon – häpeilemättömiä vihjauksia ja yksi terävä huomio siitä, mitä Mercedekseltä ei ole ennen nähty

– Hollantilaiskuljettaja oli kauden yhdeksännessä voitossaan mestarillinen. Hänellä oli paras auto, ja hän käytti sen hyväkseen. Juuri tällaiset kilpailut pitää voittaa, jos haluaa olla maailmanmestari; kilpailut, joissa itsellä on paras auto. Verstappen ei antanut aika-ajotappion häiritä. Hän käänsi tilanteen päälaelleen ensimmäisten 811 metrin aikana ja ajoi sen jälkeen täysin omassa luokassaan. Kympin kilpailu, Auto Motor und Sportin Michael Schmidt ylistää.

– Verstappenin kannalta olennaisinta ei ollut se, miten paljon hän sai kasvatettua pistejohtoaan, vaan se, minkälaisen viestin hän lähetti Mercedekselle. Tämä oli yksi kauden selkeimmistä voitoista, ja se rakentui rohkean ulkokautta tehdyn ohituksen varaan ensimmäisessä mutkassa. Verstappen teki kaiken sen, mikä hänen pitkin tehdä, ja hän teki sen tehokkaasti, Matt Beer summaa The Race -sivustolla.

Verstappenin MM-johto Hamiltoniin on 19 pistettä, kun vain neljä osakilpailua on ajamatta. Verstappen on lyönyt Hamiltonin nyt kolmessa kilpailussa peräjälkeen ja kerännyt niissä 21 pistettä Hamiltonia enemmän.