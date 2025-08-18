McLarenin salaisuus paljastumassa? F1-insinööriltä paljon puhuva vastaus

F1-sarjaa tällä hetkellä dominoivan McLarenin tallipäällikkö Andrea Stella myöntää, että Max Verstappenin havainnot tiimin autosta ovat todenmukaisia.

McLaren pääsi formula ykkösten kesätauolle tukevassa 299 pisteen johdossa seuraavana olevaan Ferrariin nähden.

Kuljettajien pisteissä Oscar Piastri ja Lando Norris näyttävät ratkaisevan maailmanmestaruuden keskenään, kun Red Bull -kuski Max Verstappen on jäänyt kärjestä jo 97 pistettä.

Verstappen kertoi ennen kesätaukoa huomanneensa, että McLaren on varsinkin keskinopeissa mutkissa täysin omaa luokkaansa. Tallipäällikkö Stella vahvistaa havainnon.

- Siihen on helppo vastata, koska sen voi todeta jo GPS-dataa katsomalla, Stella kommentoi RacingNews365:n mukaan.

- Kun vertaa vauhtiamme joihinkin muihin talleihin, data kertoo, että McLaren pystyy luomaan kovimmat nopeudet keskinopeissa mutkissa. Se havainto Maxilta pitää siis paikkansa.

Entisellä F1-insinöörillä arvio McLarenin salaisuudesta

Mistä McLaren on sitten nopeutensa löytänyt?

Red Bull on toistaiseksi hakenut tuloksetta kohtia, joissa McLaren olisi saattanut syyllistyä sääntörikkomuksiin. Esimerkiksi tutkintapyynnöt jarrujen kielletyn vesijäähdytyksen hyödyntämisestä eivät ole tuottaneet tulosta Kansainvälisessä autoliitossa FIA:ssa.

Entinen F1-insinööri Nick Wirth on kertonut The Race F1 Tech Show -podcastissa oman arvauksensa läpimurron taustoista: McLaren on onnistunut erityisesti virtausdynaamisten tietokonemallinnosten eli CFD:n hyödyntämisessä.

- Minulle on selvä fakta, että (tuulitunnelissa) ei voi luoda pyörteisiä ilmavirtoja, Wirth kertoi.

- En olisi lainkaan yllättynyt, jos McLaren olisi tehnyt läpimurron siellä (CFD:ssä). Kaikki ovat hämillään heidän suorituskyvystään.

- Ihmiset puhuvat renkaiden jäähdyttämisestä sitä ja tätä, vaikka kyse on vain sensaatiomaisesta downforcesta. Heillä saattaa myös olla erittäin hyvää lämpötilojen hallintaa, Wirth arveli.

Tallipäällikkö Stellan mukaan McLarenilla on edelleen yksi heikkous muihin nähden.

- Jos mennään todella nopeisiin mutkiin, kuten (Silverstonen) Copse-mutkaan tai (Span) Pouhoniin, meillä ei ole niissä nopein auto, Stella toteaa.

- Mutta suurin osa MM-sarjan mutkista sattuu olemaan keskinopeita, ja niissä automme on datan mukaan paras.