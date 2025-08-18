Urheilu
F1
F1
Etusivu
Kuljettajien pisteet
Valmistajien pisteet

McLarenin salaisuus paljastumassa? F1-insinööriltä paljon puhuva vastaus

29.12898756
McLaren pesee muut F1-tallit ennen kaikkea keskinopeissa mutkissa. Max Verstappen on pannut asian merkille.
Julkaistu 18.08.2025 10:55
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

F1-sarjaa tällä hetkellä dominoivan McLarenin tallipäällikkö Andrea Stella myöntää, että Max Verstappenin havainnot tiimin autosta ovat todenmukaisia.

McLaren pääsi formula ykkösten kesätauolle tukevassa 299 pisteen johdossa seuraavana olevaan Ferrariin nähden. 

Kuljettajien pisteissä Oscar Piastri ja Lando Norris näyttävät ratkaisevan maailmanmestaruuden keskenään, kun Red Bull -kuski Max Verstappen on jäänyt kärjestä jo 97 pistettä.

Lue myös: Daniel Ricciardo onnettomuudessa – joutui sairaalaan

Verstappen kertoi ennen kesätaukoa huomanneensa, että McLaren on varsinkin keskinopeissa mutkissa täysin omaa luokkaansa. Tallipäällikkö Stella vahvistaa havainnon.

- Siihen on helppo vastata, koska sen voi todeta jo GPS-dataa katsomalla, Stella kommentoi RacingNews365:n mukaan.

- Kun vertaa vauhtiamme joihinkin muihin talleihin, data kertoo, että McLaren pystyy luomaan kovimmat nopeudet keskinopeissa mutkissa. Se havainto Maxilta pitää siis paikkansa.

Entisellä F1-insinöörillä arvio McLarenin salaisuudesta

Mistä McLaren on sitten nopeutensa löytänyt?

Red Bull on toistaiseksi hakenut tuloksetta kohtia, joissa McLaren olisi saattanut syyllistyä sääntörikkomuksiin. Esimerkiksi tutkintapyynnöt jarrujen kielletyn vesijäähdytyksen hyödyntämisestä eivät ole tuottaneet tulosta Kansainvälisessä autoliitossa FIA:ssa.

Entinen F1-insinööri Nick Wirth on kertonut The Race F1 Tech Show -podcastissa oman arvauksensa läpimurron taustoista: McLaren on onnistunut erityisesti virtausdynaamisten tietokonemallinnosten eli CFD:n hyödyntämisessä.

- Minulle on selvä fakta, että (tuulitunnelissa) ei voi luoda pyörteisiä ilmavirtoja, Wirth kertoi.

- En olisi lainkaan yllättynyt, jos McLaren olisi tehnyt läpimurron siellä (CFD:ssä). Kaikki ovat hämillään heidän suorituskyvystään.

- Ihmiset puhuvat renkaiden jäähdyttämisestä sitä ja tätä, vaikka kyse on vain sensaatiomaisesta downforcesta. Heillä saattaa myös olla erittäin hyvää lämpötilojen hallintaa, Wirth arveli.

Lue myös: F1-kuski lataa kovia väitteitä Red Bullista: "Käytettiin pois potkimiseeni"

Tallipäällikkö Stellan mukaan McLarenilla on edelleen yksi heikkous muihin nähden.

- Jos mennään todella nopeisiin mutkiin, kuten (Silverstonen) Copse-mutkaan tai (Span) Pouhoniin, meillä ei ole niissä nopein auto, Stella toteaa.

- Mutta suurin osa MM-sarjan mutkista sattuu olemaan keskinopeita, ja niissä automme on datan mukaan paras.

Lisää aiheesta:

Hurja huhu leviää F1-varikolla – McLaren-pomo ärsyyntyiFormula 1:ssä äkkimuutos – miten ihmeessä tämä tapahtui?Lewis Hamiltonilta yllätyskommentti Red Bullin vilppiepäilyyn – "Luoja tietää, kuinka kauan"Valtteri Bottaksen voittotyyli nosti epäilykset esiin – Red Bull vaatii tutkintaa Mercedeksen hämmentävästä vauhdista"Mercedeksen kädet on sidottu" – Red Bullin avaus F1-kauteen tuli sokkina, näin yllättävä muutos voimasuhteissa tapahtuiLewis Hamilton tuittuili säännöistä – Toto Wolff vahvistaa talven aikana tapahtuneen muutoksen, joka selittää Mercedeksen ongelmia: "On nähtävissä tietty kaava"
F1McLarenMax VerstappenUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

F1