Potkut Red Bullilta: Christian Hornerin ratkaisulle vahvistus

Christian Horner menetti työpaikkansa.
Christian Horner menetti paikkansa Red Bullin tallipäällikkönä. Nyt hän on jättänyt loputkin tehtävänsä yhtiössä./All Over Press
Julkaistu 15.08.2025 08:26
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Heinäkuussa potkut F1-tallipäällikön tehtävästä saanut Christian Horner on katkaissut kaikki siteensä Red Bullille.

Red Bull tiedotti potkujen aikaan siirtäneensä Hornerin yhtiön muihin moottoriurheilun tehtäviin. Horner oli myös Red Bullin F1-tiimin ja moottorituotannon toimitusjohtaja.

Keskiviikkona Britanniassa kaupparekisteriin toimitetut tiedot kertovat, että Horner on nyt päättänyt kaikki loputkin siteensä Red Bullille.

Red Bullin tallipäälliköksi nimitettiin kakkostiimi Racing Bullsilta noussut Laurent Mekies ja nyt uudeksi toimitusjohtajaksi Stefan Salzer.

51-vuotias Horner oli F1-sarjan pitkäaikaisin tallipäällikkö. Hän johti Red Bullia tallin perustamisesta lähtien vuodesta 2005.

