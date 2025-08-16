Urheilu
Daniel Ricciardo onnettomuudessa – joutui sairaalaan

Daniel Ricciardo.AAP IMAGE
Julkaistu 57 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Entinen F1-kuljettaja Daniel Ricciardo joutui aiemmin tällä viikolla moottoripyöräonnettomuuteen Australiassa, kertovat useat eri uutislähteet.

Espanjalaislehti Marcan mukaan Ricciardon onnettomuus tapahtui Australian Queenslandin osavaltiossa, missä F1:n kahdeksankertainen kisavoittaja kaatui moottoripyörän päältä, loukaten itseään.

Ricciardo vietiin sairaalaan. Paikallisten raporttien mukaan Ricciardo ei kuitenkaan kokenut vakavampia vammoja ja hän voi jo ”paremmin”.

Ricciardo, 36, syrjäytettiin kesken viime kauden Racing Bullsilta, kun toinen australialaiskuljettaja Liam Lawson nostettiin hänen tilalleen tallin toiseksi kisakuskiksi. 

Ricciardo ehti edustaa F1-uransa aikana HRT:ää, Red Bullia, Renaultia, McLarenia ja Toro Rossoa, joka tunnettiin myöhemmin AlphaTaurina ja Racing Bullsina.

Lisää aiheesta:

