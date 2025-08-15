F1-kuski lataa kovia väitteitä Red Bullista: "Käytettiin pois potkimiseeni"

Vain kahden F1-kisan jälkeen paikkansa Red Bullilla menettänyt Liam Lawson kertoo kokeneensa tallissa epäreilua kohtelua.

Lawson, 23, nostettiin Red Bullin emotalliin toimittuaan kahdella edellisellä kaudella kakkostiimi Racing Bullsin eli entisen AlphaTaurin osavuotisena kuskina.

Kauden aloitus oli kuitenkin suuren luokan pettymys, kun uusiseelantilainen pyörähti heti ensimmäisessä aika-ajossa ulos, keskeytti kisan Australiassa ja jäi pisteittä myös Kiinan GP:ssä, jossa hän sijoittui aika-ajon viimeiseksi.

Red Bullilla kuskivalinnoista vastaavan neuvonantaja Helmut Markon sytytyslanka on tunnetusti lyhyt, mutta tällä kertaa se paloi loppuun harvinaisen sähäkästi.

Lawson on RacingNews365-sivustolle antamassaan haastattelussa kritisoinut Red Bullin tapaa tuoda hänet sisään kärkitiimiin.

– Jos katsot, miten muut tallit lähestyvät nuorten kuskien tuomista sisään – testipäiviä, aikaa auton ratissa, kuten esimerkiksi [Mercedeksen] Kimi Antonellilla – niin minä en saanut mitään tuollaista, Lawson kertoo.

– Se oli kaksi viikonloppua kahdella radalla, joilla en ollut koskaan ajanut, ja joista toinen oli myös sprinttiviikonloppu.

Vajavaista ajokokemusta vähensivät entisestään Red Bullin Bahrainin talvitesteissä ja Melbournen avausviikonloppuna kokemat tekniset ongelmat. Niitä seurasi outo episodi Kiinan kisaviikonloppuna.

– Kiinassa otimme riskin säätöjen kanssa yrittääksemme oppia jotain. Minä olin siinä käsityksessä, että se auttaisi minua tulevaisuudessa, jos ymmärtäisin autoa vähän paremmin.

– Ajoin siis mielelläni tällaisilla säädöillä. Sitten sitä suorituskykyä käytettiin käytännössä minun pois potkimiseeni, Lawson tykittää.

Lawson myöntää olleensa hiukan naiivi olettaessaan, että hänellä olisi aikaa opetella rauhassa tehtävänsä Red Bullilla.

– Yritin tietysti tehdä kaiken niin kovaa kuin pystyin ja päästä vauhtiin mahdollisimman nopeasti.