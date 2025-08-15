Urheilu
Ex-F1-tallipomolta hirmuväite Lewis Hamiltonista

Lewis Hamilton on ollut kuin varjo entisestä Ferrarilla tänä vuonna.
Julkaistu 15.08.2025 13:47
Eren Gürler
Eren Gürler

eren.gurler@mtv.fi

@ErenGee

Günther Steinerin mukaan Lewis Hamiltonin päivät saattavat pian olla luetut Formula 1 -sarjassa.

Hamilton on ollut koko kauden isoissa vaikeuksissa Ferrarilla. Hän on ollut pääsääntöisesti tallikaveriaan Charles Leclerciä hitaampi ja jäänyt kisasta toiseen kauas kärkitaistosta. Viimeisimpänä ajettu Unkarin GP-kisa oli Hamiltonilta suorastaan umpisurkea suoritus, kun hän jäi vasta sijalle 12. Aika-ajon jälkeen pettynyt Hamilton sätti itseään kovin sanoina ja kutsui itseään jopa täysin hyödyttömäksi.

Entinen Haasin tallipäällikkö Steiner uskoo, että Hamilton saattaa lyödä kauden jälkeen hanskat tiskiin, jos tahti ei muutu. Formulat ovat tämän kuun loppuun asti tauolla.

– Kesätauko antaa hänelle hetken aikaa miettiä. Ehkä hän palaa tauon jälkeen rentoutuneempana ja hänen suorituksensa paranee, mutta ehkä ei. Siinä tapauksessa voisin hyvin kuvitella hänen sanovan vuoden lopussa, että tämä oli tässä, Steiner kommentoi Web.de:lle.

Steiner perustaa väitteensä Hamiltonin kiinnostukselle formuloiden ulkopuolella.

– Monet kuljettajat tarvitsevat Formula ykkösiä alustana. Lewis on jo brändi, eikä hän tarvitse formuloita enää. Juuri siksi hänen on helpompi lähteä, Steiner sanoo.

Hamiltonilla on italialaismedian mukaan Ferrarin kanssa kahden vuoden sopimus ja vielä optio kolmannesta. Ensi kaudeksi F1-sarjaan on tulossa sääntömuutoksia, mikä myös osaltaan määrittelee Steinerin mukaan Hamiltonin jatkon.

– Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu, ja kuka on vahvin ensi vuonna, kun otetaan käyttöön uudet autot ja moottorit. Jos asiat eivät ala toimia, on homma sitten loppu. Hän kyllä kertoo päätöksestään hyvissä ajoin, että tiimillä on aikaa löytää korvaaja, Steiner sanailee.

F1-kausi jatkuu elokuun lopussa Hollannissa. Kautta on jäljellä kymmenen kilpailua. Hamilton on MM-pisteissä sijalla kuusi, yli 160 pistettä kärkimies Oscar Piastria perässä.

