Espoossa kunniamurha? Viime vuosina useita vastaavia tapauksia

Viime vuosina on nähty useita henkirikostapauksia, joissa on ollut kunniamurhan piirteitä.

Espoon Henttaalla viime perjantaina tapahtunut raaka henkirikos nousi puheenaiheeksi MTV:n rikostoimittajien keskustelussa Huomenta Suomessa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Matti Högman kertoo MTV Uutisille, että murhasta epäillyn nelikymppisen miehen ja tapetun kolmikymppisen naisen välillä on ollut vireillä lähestymiskieltoasia. He ovat olleet aiemmin pariskunta.

Poliisi epäilee miehen ampuneen naisen rappukäytävässä käsiaseella. Ulkopuolisten silminnäkijöiden lisäksi naisen kaksi alaikäistä lasta todisti tapahtunutta.

"Käsittämätöntä, että näitä tapahtuu Suomessa näinkin paljon"

Pekka Lehtinen nosti esiin, että viime vuosina on ollut useita vastaavia tapauksia, joissa ulkomaalaistaustainen mies on surmannut entisen tai nykyisen puolisonsa.

Joulukuussa 2024 Helsingin hovioikeus päätti pitää entisen naisystävänsä ampuneen 50-vuotiaan miehen elinkautisen vankeusrangaistuksen voimassa. Käräjäoikeuden mukaan murhan motiivina oli parisuhteen päättyminen sekä tieto siitä, että uhrilla oli uusi poikaystävä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus taas tuomitsi 49-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen kesällä 2024 Vantaalla tapahtuneesta murhasta, jonka uhriksi joutui hänen aviopuolisonsa.

Oikeuden mukaan tekoon ei ollut löydettävissä muuta vaikutinta kuin (miehen) käsitys siitä, että (uhrin) suhde toiseen mieheen, joka oli tosiasiallisesti ollut varsin viaton, ja mahdollinen avioero, häpäisivät (miehen) ja koko perheen.

Samana kesänä Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi elinkautiseen vankeuteen 43-vuotiaan miehen, joka tappoi poltti aviopuolisonsa hengiltä. Henkirikoksen taustavaikuttimina ovat olleet surmaajan mustasukkaisuus ja kunniaan liittyvät motiivit.

– On käsittämätöntä, että näitä tapahtuu Suomessa näinkin paljon, Lehtinen sanoi.

– Sanon nyt sen sanan, kunniamurha. Kyllä meillä on kiistatta monessa henkirikoksessa näitä kunniamurhan piirteitä. Pidän käsittämättömänä, ettei poliitikkoja kuitenkaan kiinnosta käydä tätä keskustelua. Se on jäänyt aika vähäiseksi.

Kunniaväkivallasta kunniamurhiin

Kunniaväkivalta on sukupuolittuneen väkivallan muoto, jonka tekijät pyrkivät omasta mielestään suojelemaan perheen, suvun tai muun yhteisön kunniaa. Useimmiten se on henkistä väkivaltaa eli eriasteista painostusta, rajoittamista ja kontrollointia. Se voi muuttua myös fyysiseksi väkivallaksi, ja äärimmäisessä muodossa voi olla niin kutsuttuja kunniamurhia.

Kunniaväkivaltaa esiintyy erityisesti yhteisöissä, joissa perheen ja suvun kunnian nähdään määrittyvän sen jäsenten käytöksen, erityisesti tyttöjen ja naisten, siveellisyyden kautta. Erilaista rajoittamista, väkivallalla uhkailua ja väkivaltaa voi seurata tilanteessa, jossa perheenjäsenen epäillään rikkoneen yhteisöllisesti omaksuttuja siveyskäsityksiä. Näitä voivat olla esimerkiksi avioliitosta kieltäytyminen, avioero, siveetön pukeutuminen tai seurustelu henkilön kanssa, jota perhe ei hyväksy, Ihmisoikeusliitto kertoo.

Lue myös: Pienet lapset näkivät äitinsä murhan Espoossa