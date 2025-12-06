Nuori mies on menehtynyt yliajon uhrina Heinolassa. Poliisi kaipaa silminnäkijöiden havaintoja tapahtuneesta.

Heinolan keskustassa Virtakadulla tapahtui viime yönä nuoren miehen kuolemaan johtanut yliajo.

Uhri on poliisin tiedotteen mukaan paikallinen, noin 20-vuotias mies.

Uhri oli ollut itsenäisyyspäivän vastaisena yönä noin kello 00.20 jalkakäytävällä kävelemässä kolmen muun samaan seurueeseen kuuluneen miehen kanssa Virtakatua pitkin kohti Kauppakatua.

Hiukan ennen Kauppakadun risteystä seurueen takaa oli tullut farmarimallinen auto, joka oli ennen seurueen sivuuttamista koukannut ajoradalta jalkakäytävälle ja osunut uhriin.

Uhrin seurassa olleet muut henkilöt väistivät auton osumisen.

Uhrin seurue ja epäilty olivat hetkeä aiemmin asioineet samaan aikaan läheisellä grillikioskilla.

Tapahtuman jälkeen auto jatkoi matkaansa.

Hiukan myöhemmin poliisi löysi auton Heinolan keskusta-alueen ulkopuolelta hylättynä.

Auton epäilty kuljettaja tavoitettiin samoihin aikoihin lähialueen kadulta. Poliisi otti hänet kiinni.

Poliisi tutkii asiaa tappona, kolmena tapon yrityksenä ja törkeänä rattijuopumuksena.

Ilmoita havaintosi

Poliisi pyytää havaintoja epäillyn käytössä olleesta harmaan sinertävän V50 farmari-Volvon liikkeistä Heinolan keskustasta 5. ja 6. joulukuuta väliseltä yöltä.

Poliisille on kerrottu, että heti tapahtuman jälkeen paikalle olisi pysähtynyt autolla liikkunut sivullinen mies, joka oli hetken aikaa keskustellut uhrin seurueen kanssa.

Samoin tapahtumapaikalle oli pysähtynyt jalkaisin liikkeellä ollut sivullinen nainen.

Poliisi pyytää näitä sivullisia ilmoittautumaan Hämeen poliisille. Heitä ei epäillä rikoksesta.

Tietoja pyydetään Hämeen poliisin numeroon 050-4130594 tai sähköpostitse: vihjeet.hame@poliisi.fi.