Korona-aika näkyy nyt väkivaltana kodeissa – syyskuu on ollut erityisen synkkä: Tästä on kyse

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan avun hakeminen kotoa käsin on moninkertaistunut tänä vuonna. Apua hakevien määrät ovat kasvaneet eniten lähisuhdeväkivaltaan apua tarjoavissa palveluissa. Kotona tapahtuvaan väkivaltaan hakee liitosta vuodessa apua yli 7 300 ihmistä.

Maailmalla korona lisäsi parisuhdeväkivaltaa

Kansainvälisesti on osoitettu, että parisuhdeväkivalta lisääntyi korona-aikana. Viime aikaisten uutisten perusteella näin näyttää nyt käyneen Suomessakin.

– Kansainvälisesti lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt korona-aikana ja Suomessakin on meneillään tutkimus tästä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Helena Ewalds sanoo.

– Turvakodit, jotka ovat akuutin avun paikka, ovat olleet avoinna koko korona-ajan, mutta huhti-toukokuussa 2020 apua hakeneiden määrät olivat pienemmät kuin 2019 samaan aikaan. Myöskään Nollalinjaan eli auttavaan puhelimeen ei tullut yhtä paljon puheluja kuin yleensä. Asiakasmäärät laskivat keväällä, mutta nyt elo-syyskuun aikana auttavan puhelimen soittomäärät ovat nousseet ennätystasolle. Ne ovat jopa korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Se osoittaa, että hätää on. Saattaa olla, että nyt avulle on patoutunutta kysyntää, Ewalds jatkaa.

– Silloin järjestöiltä tuli tietoa, että perheissä on ongelmia, jotka eivät tule esiin. Erilaisiin puhelimiin ja chat-palveluihin tuli kuitenkin yhteydenottoja, hän kertoo.

Mahdollisuus käyttää kontrollia kotona

Ewalds näkee monia syitä siihen, miksi perheväkivalta voi lisääntyä korona-aikana, kun yhteiskuntaa on suljettu ja ihmiset ovat jääneet etätöihin.

– Parisuhdeväkivalta on olemukseltaan vallan ja kontrollin käyttöä. Nyt kun sellaista tulee myös yhteiskunnan tasolta, väkivallan tekijällä on mahdollisuus ottaa vielä enemmän kontrollia ja käyttää valtaa kotona. Kun toinen ei pääse liikkumaan ja olemaan kontaktissa muiden kanssa kuten tavallisesti, on häntä helpompi kontrolloida.